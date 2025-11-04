БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Netflix xStock ағымдағы бағасы: 1,099.78 USD. Нақты уақыттағы NFLXX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NFLXX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Netflix xStock ағымдағы бағасы: 1,099.78 USD. Нақты уақыттағы NFLXX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NFLXX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

NFLXX туралы толығырақ

NFLXX Баға туралы ақпарат

NFLXX деген не

NFLXX Whitepaper

NFLXX Ресми веб-сайт

NFLXX Токеномикасы

NFLXX Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Netflix xStock Логотип

Netflix xStock Баға (NFLXX)

Листингтен жойылды

1 NFLXX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1,099.78
$1,099.78$1,099.78
-2.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Netflix xStock (NFLXX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:35:12 (UTC+8)

Netflix xStock (NFLXX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1,080.07
$ 1,080.07$ 1,080.07
24 сағаттық төмен
$ 1,229.52
$ 1,229.52$ 1,229.52
24 сағаттық жоғары

$ 1,080.07
$ 1,080.07$ 1,080.07

$ 1,229.52
$ 1,229.52$ 1,229.52

$ 1,592.14
$ 1,592.14$ 1,592.14

$ 1,080.07
$ 1,080.07$ 1,080.07

+0.33%

-2.19%

-0.00%

-0.00%

Netflix xStock (NFLXX) нақты уақыттағы баға $1,099.78. Соңғы 24 сағат ішінде NFLXX мен $ 1,080.07 аралығында сауда жасалып, ал $ 1,229.52 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NFLXX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1,592.14, ал ең төменгісі — $ 1,080.07.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NFLXX соңғы бір сағатта +0.33% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.19%, ал соңғы 7 күнде -0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Netflix xStock (NFLXX) Нарықтық ақпарат

$ 393.38K
$ 393.38K$ 393.38K

--
----

$ 23.65M
$ 23.65M$ 23.65M

357.69
357.69 357.69

21,499.99967815
21,499.99967815 21,499.99967815

Netflix xStock нарықтық капитализациясы $ 393.38K, тәуліктік сауда көлемі --. NFLXX айналымдағы мөлшері 357.69, жалпы мөлшері 21499.99967815. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 23.65M.

Netflix xStock (NFLXX) Баға тарихы USD

Бүгін, Netflix xStock - USD баға өзгерісі $ -24.677120223108 болды.
Соңғы 30 күнде Netflix xStock - USD баға өзгерісі $ -52.7197139480 болды.
Соңғы 60 күнде Netflix xStock - USD баға өзгерісі $ -135.3819281980 болды.
Соңғы 90 күнде Netflix xStock - USD баға өзгерісі $ -47.2658550682056 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -24.677120223108-2.19%
30 күн$ -52.7197139480-4.79%
60 күн$ -135.3819281980-12.30%
90 күн$ -47.2658550682056-4.12%

Netflix xStock (NFLXX) деген не

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Netflix xStock (NFLXX) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Netflix xStock Баға болжамы (USD)

Netflix xStock (NFLXX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Netflix xStock (NFLXX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Netflix xStock.

Қазір Netflix xStock баға болжамын тексеріңіз!

NFLXX - жергілікті валюталарға

Netflix xStock (NFLXX) токеномикасы

Netflix xStock (NFLXX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NFLXX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Netflix xStock (NFLXX) туралы басқа сұрақтар

Netflix xStock (NFLXX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі NFLXX бағасы — 1,099.78 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
NFLXX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
NFLXX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1,099.78. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Netflix xStock үшін нарықтық капитализация қандай?
NFLXX үшін нарықтық капитализация: $ 393.38K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
NFLXX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
NFLXX айналымдағы ұсынысы: 357.69 USD.
NFLXX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
NFLXX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1,592.14 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) NFLXX бағасы қандай болды?
NFLXX 1,080.07 USD ATL бағасына жетті.
NFLXX үшін сауда көлемі қандай?
NFLXX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл NFLXX өседі ме?
NFLXX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін NFLXX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:35:12 (UTC+8)

Netflix xStock (NFLXX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,852.76
$106,852.76$106,852.76

+1.04%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,603.77
$3,603.77$3,603.77

+0.41%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.03
$166.03$166.03

-0.42%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9419
$0.9419$0.9419

+0.02%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,852.76
$106,852.76$106,852.76

+1.04%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,603.77
$3,603.77$3,603.77

+0.41%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.03
$166.03$166.03

-0.42%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3056
$2.3056$2.3056

-0.91%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$990.05
$990.05$990.05

+1.00%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0772
$0.0772$0.0772

+54.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2069
$0.2069$0.2069

-31.03%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03696
$0.03696$0.03696

+269.60%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000089
$0.000089$0.000089

+304.54%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002143
$0.0000000000002143$0.0000000000002143

+114.30%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007945
$0.0000007945$0.0000007945

+99.52%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1711
$0.1711$0.1711

+84.37%