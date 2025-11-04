БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
NESHUDO ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы NESHUDO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NESHUDO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!NESHUDO ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы NESHUDO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NESHUDO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

NESHUDO туралы толығырақ

NESHUDO Баға туралы ақпарат

NESHUDO деген не

NESHUDO Ресми веб-сайт

NESHUDO Токеномикасы

NESHUDO Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

NESHUDO Логотип

NESHUDO Баға (NESHUDO)

Листингтен жойылды

1 NESHUDO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-9.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
NESHUDO (NESHUDO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:35:05 (UTC+8)

NESHUDO (NESHUDO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-9.81%

-38.29%

-38.29%

NESHUDO (NESHUDO) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде NESHUDO мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NESHUDO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NESHUDO соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -9.81%, ал соңғы 7 күнде -38.29% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

NESHUDO (NESHUDO) Нарықтық ақпарат

$ 12.49K
$ 12.49K$ 12.49K

--
----

$ 12.49K
$ 12.49K$ 12.49K

999.96M
999.96M 999.96M

999,958,321.210567
999,958,321.210567 999,958,321.210567

NESHUDO нарықтық капитализациясы $ 12.49K, тәуліктік сауда көлемі --. NESHUDO айналымдағы мөлшері 999.96M, жалпы мөлшері 999958321.210567. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 12.49K.

NESHUDO (NESHUDO) Баға тарихы USD

Бүгін, NESHUDO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде NESHUDO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде NESHUDO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде NESHUDO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-9.81%
30 күн$ 0--
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

NESHUDO (NESHUDO) деген не

$NESHUDO is a leveraged creator token tied to the Neshudo brand, a tech YouTuber boasting over 1 million followers on his channel. As part of the emerging Creator Capital Markets, it embodies Neshudo’s influence and innovative projects. Launched to highlight his expertise in tokenizing his brand, $NESHUDO offers exclusive giveaways, premium benefits for top holders, a dedicated whale group, and evolving activities like community events and tech-driven initiatives, all under active development to enhance its ecosystem and value.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

NESHUDO (NESHUDO) Ресурс

Ресми веб-сайт

NESHUDO Баға болжамы (USD)

NESHUDO (NESHUDO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін NESHUDO (NESHUDO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: NESHUDO.

Қазір NESHUDO баға болжамын тексеріңіз!

NESHUDO - жергілікті валюталарға

NESHUDO (NESHUDO) токеномикасы

NESHUDO (NESHUDO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NESHUDO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: NESHUDO (NESHUDO) туралы басқа сұрақтар

NESHUDO (NESHUDO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі NESHUDO бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
NESHUDO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
NESHUDO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
NESHUDO үшін нарықтық капитализация қандай?
NESHUDO үшін нарықтық капитализация: $ 12.49K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
NESHUDO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
NESHUDO айналымдағы ұсынысы: 999.96M USD.
NESHUDO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
NESHUDO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) NESHUDO бағасы қандай болды?
NESHUDO 0 USD ATL бағасына жетті.
NESHUDO үшін сауда көлемі қандай?
NESHUDO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл NESHUDO өседі ме?
NESHUDO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін NESHUDO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:35:05 (UTC+8)

NESHUDO (NESHUDO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,875.59
$106,875.59$106,875.59

+1.06%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,604.51
$3,604.51$3,604.51

+0.43%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.08
$166.08$166.08

-0.39%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9423
$0.9423$0.9423

+0.06%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,875.59
$106,875.59$106,875.59

+1.06%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,604.51
$3,604.51$3,604.51

+0.43%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.08
$166.08$166.08

-0.39%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3070
$2.3070$2.3070

-0.85%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$990.19
$990.19$990.19

+1.02%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0772
$0.0772$0.0772

+54.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2100
$0.2100$0.2100

-30.00%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03696
$0.03696$0.03696

+269.60%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000089
$0.000089$0.000089

+304.54%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002143
$0.0000000000002143$0.0000000000002143

+114.30%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007945
$0.0000007945$0.0000007945

+99.52%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1702
$0.1702$0.1702

+83.40%