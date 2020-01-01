Neptune (NEPT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Neptune (NEPT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Neptune (NEPT) туралы ақпарат

Neptune Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol on the Injective blockchain, enabling users to lend and borrow a variety of cryptocurrencies. The platform features a unique dynamic interest rate model that adjusts rates to encourage borrowing when market utilization is low, thereby achieving balanced and competitive rates for both lenders and borrowers. Lenders can earn interest by providing liquidity, while borrowers can obtain loans by collateralizing their crypto assets.

Ресми веб-сайт:
https://nept.finance/

Neptune (NEPT) токеномикасы мен бағасын талдау

Neptune (NEPT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 303.80K
$ 303.80K
Жалпы қамтуы:
$ 20.00M
$ 20.00M
Айналымдағы қамту:
$ 3.55M
$ 3.55M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.71M
$ 1.71M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.404177
$ 0.404177
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.069366
$ 0.069366
Қазіргі баға:
$ 0.085645
$ 0.085645

Neptune (NEPT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Neptune (NEPT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын NEPT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша NEPT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз NEPT токеномикасын түсінген болсаңыз, NEPT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

NEPT бағасының болжамы

NEPT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің NEPT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.