NEMA ағымдағы бағасы: 0.0002515 USD. Нақты уақыттағы NEMA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NEMA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

NEMA туралы толығырақ

NEMA Баға туралы ақпарат

NEMA деген не

NEMA Ресми веб-сайт

NEMA Токеномикасы

NEMA Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

NEMA Логотип

NEMA Баға (NEMA)

Листингтен жойылды

1 NEMA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-10.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
NEMA (NEMA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:34:49 (UTC+8)

NEMA (NEMA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

-0.43%

-10.50%

-48.90%

-48.90%

NEMA (NEMA) нақты уақыттағы баға $0.0002515. Соңғы 24 сағат ішінде NEMA мен $ 0.00025152 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00028125 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NEMA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00195976, ал ең төменгісі — $ 0.00011193.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NEMA соңғы бір сағатта -0.43% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.50%, ал соңғы 7 күнде -48.90% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

NEMA (NEMA) Нарықтық ақпарат

--
942.09M
NEMA нарықтық капитализациясы $ 236.96K, тәуліктік сауда көлемі --. NEMA айналымдағы мөлшері 942.09M, жалпы мөлшері 992549780.223092. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 249.65K.

NEMA (NEMA) Баға тарихы USD

Бүгін, NEMA - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде NEMA - USD баға өзгерісі $ +0.0000326306 болды.
Соңғы 60 күнде NEMA - USD баға өзгерісі $ -0.0001220969 болды.
Соңғы 90 күнде NEMA - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-10.50%
30 күн$ +0.0000326306+12.97%
60 күн$ -0.0001220969-48.54%
90 күн$ 0--

NEMA (NEMA) деген не

Project Nema is a research initiative enhancing AI memory and companionship by integrating the C. elegans neural connectome with a large language model (LLM). The LLM translates human language to interact with the worm's simulated brain, addressing LLMs' lack of persistent emotional or psychological states beyond context windows. This creates a stable, evolving neural state that retains history across sessions. For example, user inputs like "good morning Nema" fetch state and history for processing. Utilities include companionship, where Nema acts as the LLM's "soul" for long-term personality building, and dynamic adaptation mimicking life. It also aims to boost LLM outputs via extended memory. The project involves user management and visualizations.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

NEMA (NEMA) Ресурс

Ресми веб-сайт

NEMA Баға болжамы (USD)

NEMA (NEMA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін NEMA (NEMA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: NEMA.

Қазір NEMA баға болжамын тексеріңіз!

NEMA - жергілікті валюталарға

NEMA (NEMA) токеномикасы

NEMA (NEMA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NEMA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: NEMA (NEMA) туралы басқа сұрақтар

NEMA (NEMA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі NEMA бағасы — 0.0002515 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
NEMA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
NEMA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0002515. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
NEMA үшін нарықтық капитализация қандай?
NEMA үшін нарықтық капитализация: $ 236.96K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
NEMA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
NEMA айналымдағы ұсынысы: 942.09M USD.
NEMA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
NEMA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00195976 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) NEMA бағасы қандай болды?
NEMA 0.00011193 USD ATL бағасына жетті.
NEMA үшін сауда көлемі қандай?
NEMA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл NEMA өседі ме?
NEMA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін NEMA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:34:49 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

