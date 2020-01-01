Neka Kayda (NEKA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Neka Kayda (NEKA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Neka Kayda (NEKA) туралы ақпарат

This is Neka Kayda, the first cloned red ghost wolf. She is rare, special, and truly one of a kind. We are proud to use her as the face of our new project on Solana. Her story is powerful and different, which makes our project stand out. This is not just another token — it’s a creative and exciting journey where Neka leads the way. The project is simple to join, open to everyone, and full of energy. Neka brings a wild, strong spirit that connects with people. Her image and story will stay in people’s minds and make them feel like they are part of something unique and meaningful.

Ресми веб-сайт:
https://nekakayda.com

Neka Kayda (NEKA) токеномикасы мен бағасын талдау

Neka Kayda (NEKA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 12.65K
$ 12.65K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 12.65K
$ 12.65K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00069113
$ 0.00069113
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00000911
$ 0.00000911
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0

Neka Kayda (NEKA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Neka Kayda (NEKA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын NEKA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша NEKA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз NEKA токеномикасын түсінген болсаңыз, NEKA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

NEKA бағасының болжамы

NEKA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің NEKA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.