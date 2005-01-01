Neemo Staked Astar (NSASTR) токеномикасы
Neemo Staked Astar (NSASTR) туралы ақпарат
Neemo Finance is a liquid staking and restaking protocol designed to optimize rewards and enhance capital efficiency on the Soneium chain. Users can stake ASTR or ETH to mint yield-bearing tokens like nsASTR and nrETH, which earn staking rewards while remaining liquid for use in DeFi protocols. These tokens can be deployed in liquidity pools, lendings, and vaults to earn additional rewards. Neemo also features an instant withdrawal pool, allowing users to quickly convert staked tokens back to their underlying assets. By bridging staking and DeFi, Neemo empowers users to maximize their assets’ potential while supporting the growth of the Soneium ecosystem.
Neemo Staked Astar (NSASTR) токеномикасы мен бағасын талдау
Neemo Staked Astar (NSASTR) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Neemo Staked Astar (NSASTR) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Neemo Staked Astar (NSASTR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын NSASTR токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша NSASTR токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз NSASTR токеномикасын түсінген болсаңыз, NSASTR токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
NSASTR бағасының болжамы
NSASTR қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің NSASTR бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.