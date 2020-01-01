Nebula (NEB) токеномикасы

Nebula (NEB) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Nebula (NEB) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Nebula (NEB) туралы ақпарат

Nebula ExchangeWhat is Nebula Exchange?

Nebula Exchange is a cutting-edge cross-chain DEX aggregator that enables seamless token swaps across multiple blockchain networks. Our platform finds the best routes and rates across different DEXes and bridges, ensuring you get the most optimal deals for your trades.

By leveraging advanced routing algorithms and integrating with multiple DEX aggregators and bridges, we eliminate the complexity of cross-chain transactions, making it simple for users to swap tokens between different networks with just a few clicks.

Why Choose Nebula Exchange?

Best Rates Guaranteed

Our advanced routing algorithm compares prices across multiple DEXes and bridges to find you the best possible rates, saving you money on every trade.

Cross-Chain Swaps

Seamlessly swap tokens across different blockchain networks without the complexity of manual bridging. One transaction handles everything.

Security First

Your security is our priority. All integrated protocols are thoroughly audited, and we implement robust security measures to protect your assets.

Gas Optimization

Our smart routing considers gas costs across different chains to ensure you get the most cost-effective route for your trades.

Ресми веб-сайт:
https://nebex.io/

Nebula (NEB) токеномикасы мен бағасын талдау

Nebula (NEB) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 6.96K
$ 6.96K$ 6.96K
Жалпы қамтуы:
$ 998.15M
$ 998.15M$ 998.15M
Айналымдағы қамту:
$ 998.15M
$ 998.15M$ 998.15M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 6.96K
$ 6.96K$ 6.96K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.0002454
$ 0.0002454$ 0.0002454
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00000411
$ 0.00000411$ 0.00000411
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

Nebula (NEB) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Nebula (NEB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын NEB токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша NEB токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз NEB токеномикасын түсінген болсаңыз, NEB токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

NEB бағасының болжамы

NEB қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің NEB бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.