Navigate is a data marketplace designed for AI agents, offering both digital and physical data infrastructure to facilitate the development and training of artificial intelligence applications. The platform enables users to contribute data in two primary ways: passively, through an automated browser extension, or actively, via structured annotation tasks in a gamified environment. By leveraging blockchain technology, Navigate ensures transparent data transactions while rewarding contributors for their participation. Built on the BASE layer-2 protocol, the marketplace provides scalable and efficient operations. The NVG8 token is used within the ecosystem to facilitate transactions, incentivize contributions, and enable staking programs. Additionally, Navigate is expanding its services by integrating decentralized infrastructure, further enhancing its capacity for data acquisition, storage, and security.
Navigate (NVG8) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Navigate (NVG8) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын NVG8 токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша NVG8 токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз NVG8 токеномикасын түсінген болсаңыз, NVG8 токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.