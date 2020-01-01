NAOS Finance (NAOS) токеномикасы
NAOS Finance (NAOS) туралы ақпарат
NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance.
NAOS Finance (NAOS) токеномикасы мен бағасын талдау
NAOS Finance (NAOS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
NAOS Finance (NAOS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
NAOS Finance (NAOS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын NAOS токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша NAOS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз NAOS токеномикасын түсінген болсаңыз, NAOS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.