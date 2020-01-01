NAMI Protocol (NAMI) токеномикасы

NAMI Protocol (NAMI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, NAMI Protocol (NAMI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
NAMI Protocol (NAMI) туралы ақпарат

NAMI builds and maintains decentralized DeFi protocols on the Rujira Network, secured by THORChain. Our mission is to make decentralized finance accessible to everyone by removing complexity and delivering clear value. We focus on simplifying on-chain diversification, offering simple, attractive, and sustainable single-sided yield opportunities, and streamlining onboarding and offboarding through our Unification strategy. In addition, we work to enhance liquidity depth across the network through effective market-making strategies, ensuring a smoother and more efficient DeFi experience for all users.

Ресми веб-сайт:
https://namifi.app
Whitepaper:
https://docs.namifi.app

NAMI Protocol (NAMI) токеномикасы мен бағасын талдау

NAMI Protocol (NAMI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 2.49M
Жалпы қамтуы:
$ 100.00M
Айналымдағы қамту:
$ 87.73M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 2.84M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.03760331
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00641005
Қазіргі баға:
$ 0.02836458
NAMI Protocol (NAMI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

NAMI Protocol (NAMI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын NAMI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша NAMI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз NAMI токеномикасын түсінген болсаңыз, NAMI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

NAMI бағасының болжамы

NAMI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің NAMI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.