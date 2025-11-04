БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Naked Crab Man ағымдағы бағасы: 0.00001095 USD. Нақты уақыттағы CRABFURIE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CRABFURIE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Naked Crab Man ағымдағы бағасы: 0.00001095 USD. Нақты уақыттағы CRABFURIE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CRABFURIE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CRABFURIE туралы толығырақ

CRABFURIE Баға туралы ақпарат

CRABFURIE деген не

CRABFURIE Ресми веб-сайт

CRABFURIE Токеномикасы

CRABFURIE Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Naked Crab Man Логотип

Naked Crab Man Баға (CRABFURIE)

Листингтен жойылды

1 CRABFURIE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-10.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Naked Crab Man (CRABFURIE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:34:28 (UTC+8)

Naked Crab Man (CRABFURIE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00001108
$ 0.00001108$ 0.00001108
24 сағаттық төмен
$ 0.00001255
$ 0.00001255$ 0.00001255
24 сағаттық жоғары

$ 0.00001108
$ 0.00001108$ 0.00001108

$ 0.00001255
$ 0.00001255$ 0.00001255

$ 0.00035536
$ 0.00035536$ 0.00035536

$ 0.00001108
$ 0.00001108$ 0.00001108

-2.55%

-10.34%

-22.95%

-22.95%

Naked Crab Man (CRABFURIE) нақты уақыттағы баға $0.00001095. Соңғы 24 сағат ішінде CRABFURIE мен $ 0.00001108 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00001255 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CRABFURIE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00035536, ал ең төменгісі — $ 0.00001108.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CRABFURIE соңғы бір сағатта -2.55% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.34%, ал соңғы 7 күнде -22.95% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Naked Crab Man (CRABFURIE) Нарықтық ақпарат

$ 10.95K
$ 10.95K$ 10.95K

--
----

$ 10.95K
$ 10.95K$ 10.95K

999.51M
999.51M 999.51M

999,511,909.492607
999,511,909.492607 999,511,909.492607

Naked Crab Man нарықтық капитализациясы $ 10.95K, тәуліктік сауда көлемі --. CRABFURIE айналымдағы мөлшері 999.51M, жалпы мөлшері 999511909.492607. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.95K.

Naked Crab Man (CRABFURIE) Баға тарихы USD

Бүгін, Naked Crab Man - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Naked Crab Man - USD баға өзгерісі $ -0.0000098568 болды.
Соңғы 60 күнде Naked Crab Man - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Naked Crab Man - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-10.34%
30 күн$ -0.0000098568-90.01%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Naked Crab Man (CRABFURIE) деген не

The string "CKVZPWFPaJArEaPnk16CXpFtFXjuCxCh95vBcS3Ppump" is the contract address for a Solana-based memecoin called CRABFURIE, also referred to as "Naked Crab Man." This token draws its theme from a character created by Matt Furie (the artist behind Pepe the Frog) in 2003, depicted as a hybrid half-man, half-crustacean figure described as his "OG forgotten child It's trading primarily on decentralized exchanges like PumpSwap (a Solana-based platform similar to Pump.fun for quick token launches). No major audit issues have been flagged, though standard warnings apply that audits aren't foolproof. There are no prominent official social links or detailed utilities mentioned beyond the memecoin theme—some unrelated spam about another token (SPAM) appeared in associated data, but it doesn't seem directly tied to CRABFURIE.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Naked Crab Man (CRABFURIE) Ресурс

Ресми веб-сайт

Naked Crab Man Баға болжамы (USD)

Naked Crab Man (CRABFURIE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Naked Crab Man (CRABFURIE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Naked Crab Man.

Қазір Naked Crab Man баға болжамын тексеріңіз!

CRABFURIE - жергілікті валюталарға

Naked Crab Man (CRABFURIE) токеномикасы

Naked Crab Man (CRABFURIE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CRABFURIE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Naked Crab Man (CRABFURIE) туралы басқа сұрақтар

Naked Crab Man (CRABFURIE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CRABFURIE бағасы — 0.00001095 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CRABFURIE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CRABFURIE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00001095. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Naked Crab Man үшін нарықтық капитализация қандай?
CRABFURIE үшін нарықтық капитализация: $ 10.95K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CRABFURIE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CRABFURIE айналымдағы ұсынысы: 999.51M USD.
CRABFURIE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CRABFURIE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00035536 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CRABFURIE бағасы қандай болды?
CRABFURIE 0.00001108 USD ATL бағасына жетті.
CRABFURIE үшін сауда көлемі қандай?
CRABFURIE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CRABFURIE өседі ме?
CRABFURIE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CRABFURIE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:34:28 (UTC+8)

Naked Crab Man (CRABFURIE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,921.82
$106,921.82$106,921.82

+1.11%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,606.44
$3,606.44$3,606.44

+0.48%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.25
$166.25$166.25

-0.29%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9432
$0.9432$0.9432

+0.15%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,921.82
$106,921.82$106,921.82

+1.11%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,606.44
$3,606.44$3,606.44

+0.48%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.25
$166.25$166.25

-0.29%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3100
$2.3100$2.3100

-0.73%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$990.38
$990.38$990.38

+1.04%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0770
$0.0770$0.0770

+54.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2082
$0.2082$0.2082

-30.60%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03800
$0.03800$0.03800

+280.00%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000089
$0.000089$0.000089

+304.54%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002127
$0.0000000000002127$0.0000000000002127

+112.70%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007574
$0.0000007574$0.0000007574

+90.20%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1735
$0.1735$0.1735

+86.96%