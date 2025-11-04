БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Nakama Coin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы NAKAMA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NAKAMA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Nakama Coin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы NAKAMA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NAKAMA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

NAKAMA туралы толығырақ

NAKAMA Баға туралы ақпарат

NAKAMA деген не

NAKAMA Whitepaper

NAKAMA Ресми веб-сайт

NAKAMA Токеномикасы

NAKAMA Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Nakama Coin Логотип

Nakama Coin Баға (NAKAMA)

Листингтен жойылды

1 NAKAMA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Nakama Coin (NAKAMA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:34:23 (UTC+8)

Nakama Coin (NAKAMA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Nakama Coin (NAKAMA) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде NAKAMA мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NAKAMA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NAKAMA соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Nakama Coin (NAKAMA) Нарықтық ақпарат

$ 390.20K
$ 390.20K$ 390.20K

--
----

$ 650.33K
$ 650.33K$ 650.33K

6.00B
6.00B 6.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nakama Coin нарықтық капитализациясы $ 390.20K, тәуліктік сауда көлемі --. NAKAMA айналымдағы мөлшері 6.00B, жалпы мөлшері 10000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 650.33K.

Nakama Coin (NAKAMA) Баға тарихы USD

Бүгін, Nakama Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Nakama Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Nakama Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Nakama Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 00.00%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Nakama Coin (NAKAMA) деген не

Nakama Coin is a community-driven cryptocurrency built on Binance Smart Chain that bridges anime culture with decentralized finance. The project embodies the Japanese concept of "nakama" (仲間), representing deep friendship and bonds formed through shared experiences. Nakama Coin features innovative tokenomics with up to 90% of transaction taxes redistributed to holders as rewards, creating a self-sustaining ecosystem that incentivizes long-term holding. The token serves as the foundation for an expanding anime-focused ecosystem, including planned NFT marketplaces, gaming integrations, and merchandise platforms where holders can use NAKAMA for exclusive anime-related products and services.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Nakama Coin (NAKAMA) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Nakama Coin Баға болжамы (USD)

Nakama Coin (NAKAMA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Nakama Coin (NAKAMA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Nakama Coin.

Қазір Nakama Coin баға болжамын тексеріңіз!

NAKAMA - жергілікті валюталарға

Nakama Coin (NAKAMA) токеномикасы

Nakama Coin (NAKAMA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NAKAMA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Nakama Coin (NAKAMA) туралы басқа сұрақтар

Nakama Coin (NAKAMA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі NAKAMA бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
NAKAMA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
NAKAMA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Nakama Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
NAKAMA үшін нарықтық капитализация: $ 390.20K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
NAKAMA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
NAKAMA айналымдағы ұсынысы: 6.00B USD.
NAKAMA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
NAKAMA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) NAKAMA бағасы қандай болды?
NAKAMA 0 USD ATL бағасына жетті.
NAKAMA үшін сауда көлемі қандай?
NAKAMA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл NAKAMA өседі ме?
NAKAMA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін NAKAMA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:34:23 (UTC+8)

Nakama Coin (NAKAMA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,987.57
$106,987.57$106,987.57

+1.17%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,608.96
$3,608.96$3,608.96

+0.55%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.41
$166.41$166.41

-0.19%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9435
$0.9435$0.9435

+0.19%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,987.57
$106,987.57$106,987.57

+1.17%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,608.96
$3,608.96$3,608.96

+0.55%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.41
$166.41$166.41

-0.19%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3115
$2.3115$2.3115

-0.66%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$990.82
$990.82$990.82

+1.08%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0768
$0.0768$0.0768

+53.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2080
$0.2080$0.2080

-30.66%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03800
$0.03800$0.03800

+280.00%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000090
$0.000090$0.000090

+309.09%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002127
$0.0000000000002127$0.0000000000002127

+112.70%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007574
$0.0000007574$0.0000007574

+90.20%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1734
$0.1734$0.1734

+86.85%