MUTE SWAP by Virtuals ағымдағы бағасы: 0.01435511 USD. Нақты уақыттағы MUTE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MUTE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

USD
MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01088257
$ 0.01088257$ 0.01088257
24 сағаттық төмен
$ 0.01628908
$ 0.01628908$ 0.01628908
24 сағаттық жоғары

$ 0.01088257
$ 0.01088257$ 0.01088257

$ 0.01628908
$ 0.01628908$ 0.01628908

$ 0.02159579
$ 0.02159579$ 0.02159579

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

-5.70%

+130.44%

+130.44%

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) нақты уақыттағы баға $0.01435511. Соңғы 24 сағат ішінде MUTE мен $ 0.01088257 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01628908 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MUTE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.02159579, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MUTE соңғы бір сағатта -0.30% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.70%, ал соңғы 7 күнде +130.44% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Нарықтық ақпарат

$ 5.74M
$ 5.74M$ 5.74M

--
----

$ 14.36M
$ 14.36M$ 14.36M

400.00M
400.00M 400.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

MUTE SWAP by Virtuals нарықтық капитализациясы $ 5.74M, тәуліктік сауда көлемі --. MUTE айналымдағы мөлшері 400.00M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 14.36M.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Баға тарихы USD

Бүгін, MUTE SWAP by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.00086828088694804 болды.
Соңғы 30 күнде MUTE SWAP by Virtuals - USD баға өзгерісі $ +0.1126932076 болды.
Соңғы 60 күнде MUTE SWAP by Virtuals - USD баға өзгерісі $ +0.0439134514 болды.
Соңғы 90 күнде MUTE SWAP by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00086828088694804-5.70%
30 күн$ +0.1126932076+785.04%
60 күн$ +0.0439134514+305.91%
90 күн$ 0--

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Ресурс

Ресми веб-сайт

MUTE SWAP by Virtuals Баға болжамы (USD)

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: MUTE SWAP by Virtuals.

Қазір MUTE SWAP by Virtuals баға болжамын тексеріңіз!

MUTE - жергілікті валюталарға

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) токеномикасы

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MUTE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) туралы басқа сұрақтар

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MUTE бағасы — 0.01435511 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MUTE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MUTE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01435511. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
MUTE SWAP by Virtuals үшін нарықтық капитализация қандай?
MUTE үшін нарықтық капитализация: $ 5.74M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MUTE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MUTE айналымдағы ұсынысы: 400.00M USD.
MUTE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MUTE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.02159579 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MUTE бағасы қандай болды?
MUTE 0 USD ATL бағасына жетті.
MUTE үшін сауда көлемі қандай?
MUTE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MUTE өседі ме?
MUTE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MUTE баға болжамын қарап көріңіз.
MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

