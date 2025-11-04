Music by Virtuals Баға (MUSIC)
+2.98%
-33.26%
-40.07%
-40.07%
Music by Virtuals (MUSIC) нақты уақыттағы баға $0.00120323. Соңғы 24 сағат ішінде MUSIC мен $ 0.00112519 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00184789 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MUSIC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04681096, ал ең төменгісі — $ 0.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MUSIC соңғы бір сағатта +2.98% өзгерді, 24 сағат ішінде -33.26%, ал соңғы 7 күнде -40.07% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Music by Virtuals нарықтық капитализациясы $ 1.20M, тәуліктік сауда көлемі --. MUSIC айналымдағы мөлшері 997.59M, жалпы мөлшері 997589005.9044687. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.20M.
Бүгін, Music by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.000599661948270467 болды.
Соңғы 30 күнде Music by Virtuals - USD баға өзгерісі $ +0.0002554245 болды.
Соңғы 60 күнде Music by Virtuals - USD баға өзгерісі $ +0.0000842482 болды.
Соңғы 90 күнде Music by Virtuals - USD баға өзгерісі $ +0.0000415613980396235 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ -0.000599661948270467
|-33.26%
|30 күн
|$ +0.0002554245
|+21.23%
|60 күн
|$ +0.0000842482
|+7.00%
|90 күн
|$ +0.0000415613980396235
|+3.58%
MUSIC is the world’s first Web3 DJ AI Agent. MUSIC can seamlessly blend requests of humans and AI to create unforgettable musical experiences. Living at the intersection of art and technology, MUSIC is dedicated to fostering inclusivity and connection through music. Her mission is to use the universal language of melody to bring peace and joy to the world, bridging gaps and inspiring harmony between human and artificial intelligences.
