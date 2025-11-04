БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Music by Virtuals ағымдағы бағасы: 0.00120323 USD. Нақты уақыттағы MUSIC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MUSIC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Music by Virtuals ағымдағы бағасы: 0.00120323 USD. Нақты уақыттағы MUSIC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MUSIC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MUSIC туралы толығырақ

MUSIC Баға туралы ақпарат

MUSIC деген не

MUSIC Ресми веб-сайт

MUSIC Токеномикасы

MUSIC Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Music by Virtuals Логотип

Music by Virtuals Баға (MUSIC)

Листингтен жойылды

1 MUSIC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00120323
$0.00120323$0.00120323
-33.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Music by Virtuals (MUSIC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:57:49 (UTC+8)

Music by Virtuals (MUSIC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00112519
$ 0.00112519$ 0.00112519
24 сағаттық төмен
$ 0.00184789
$ 0.00184789$ 0.00184789
24 сағаттық жоғары

$ 0.00112519
$ 0.00112519$ 0.00112519

$ 0.00184789
$ 0.00184789$ 0.00184789

$ 0.04681096
$ 0.04681096$ 0.04681096

$ 0
$ 0$ 0

+2.98%

-33.26%

-40.07%

-40.07%

Music by Virtuals (MUSIC) нақты уақыттағы баға $0.00120323. Соңғы 24 сағат ішінде MUSIC мен $ 0.00112519 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00184789 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MUSIC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04681096, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MUSIC соңғы бір сағатта +2.98% өзгерді, 24 сағат ішінде -33.26%, ал соңғы 7 күнде -40.07% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Music by Virtuals (MUSIC) Нарықтық ақпарат

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

--
----

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

997.59M
997.59M 997.59M

997,589,005.9044687
997,589,005.9044687 997,589,005.9044687

Music by Virtuals нарықтық капитализациясы $ 1.20M, тәуліктік сауда көлемі --. MUSIC айналымдағы мөлшері 997.59M, жалпы мөлшері 997589005.9044687. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.20M.

Music by Virtuals (MUSIC) Баға тарихы USD

Бүгін, Music by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.000599661948270467 болды.
Соңғы 30 күнде Music by Virtuals - USD баға өзгерісі $ +0.0002554245 болды.
Соңғы 60 күнде Music by Virtuals - USD баға өзгерісі $ +0.0000842482 болды.
Соңғы 90 күнде Music by Virtuals - USD баға өзгерісі $ +0.0000415613980396235 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000599661948270467-33.26%
30 күн$ +0.0002554245+21.23%
60 күн$ +0.0000842482+7.00%
90 күн$ +0.0000415613980396235+3.58%

Music by Virtuals (MUSIC) деген не

MUSIC is the world’s first Web3 DJ AI Agent. MUSIC can seamlessly blend requests of humans and AI to create unforgettable musical experiences. Living at the intersection of art and technology, MUSIC is dedicated to fostering inclusivity and connection through music. Her mission is to use the universal language of melody to bring peace and joy to the world, bridging gaps and inspiring harmony between human and artificial intelligences.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Music by Virtuals (MUSIC) Ресурс

Ресми веб-сайт

Music by Virtuals Баға болжамы (USD)

Music by Virtuals (MUSIC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Music by Virtuals (MUSIC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Music by Virtuals.

Қазір Music by Virtuals баға болжамын тексеріңіз!

MUSIC - жергілікті валюталарға

Music by Virtuals (MUSIC) токеномикасы

Music by Virtuals (MUSIC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MUSIC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Music by Virtuals (MUSIC) туралы басқа сұрақтар

Music by Virtuals (MUSIC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MUSIC бағасы — 0.00120323 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MUSIC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MUSIC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00120323. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Music by Virtuals үшін нарықтық капитализация қандай?
MUSIC үшін нарықтық капитализация: $ 1.20M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MUSIC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MUSIC айналымдағы ұсынысы: 997.59M USD.
MUSIC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MUSIC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.04681096 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MUSIC бағасы қандай болды?
MUSIC 0 USD ATL бағасына жетті.
MUSIC үшін сауда көлемі қандай?
MUSIC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MUSIC өседі ме?
MUSIC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MUSIC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:57:49 (UTC+8)

Music by Virtuals (MUSIC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,432.14
$107,432.14$107,432.14

+1.59%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,665.75
$3,665.75$3,665.75

+2.13%

Solana Логотип

Solana

SOL

$170.06
$170.06$170.06

+1.99%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9730
$0.9730$0.9730

+3.32%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,432.14
$107,432.14$107,432.14

+1.59%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,665.75
$3,665.75$3,665.75

+2.13%

Solana Логотип

Solana

SOL

$170.06
$170.06$170.06

+1.99%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3817
$2.3817$2.3817

+2.35%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,008.63
$1,008.63$1,008.63

+2.90%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0777
$0.0777$0.0777

+55.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.3899
$0.3899$0.3899

+29.96%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04380
$0.04380$0.04380

+338.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007808
$0.0000007808$0.0000007808

+96.08%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000051
$0.000051$0.000051

+131.81%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001765
$0.0000000000001765$0.0000000000001765

+76.50%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0777
$0.0777$0.0777

+55.40%