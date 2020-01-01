Murad (MURAD) токеномикасы
Murad (MURAD) туралы ақпарат
Murad is a Solana meme coin, currently listed on three centralized exchanges (CEXs). Despite being just two weeks old, our story is already legendary.
The Murad token was originally deployed by a developer who airdropped 12% of the supply to Murad himself—one of the biggest influencers in the meme coin community. However, the dev later rugged the project, causing the market cap to plummet from $35M to almost zero within hours.
But we refused to let the story end there. The community took over, driven by strong conviction and great energy. We believe in Murad, and together, we are building something truly special. This is just the beginning. We will flip everything!
Murad (MURAD) токеномикасы мен бағасын талдау
Murad (MURAD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Murad (MURAD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Murad (MURAD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MURAD токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MURAD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MURAD токеномикасын түсінген болсаңыз, MURAD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
MURAD бағасының болжамы
MURAD қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MURAD бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.