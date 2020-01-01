Murad (MURAD) токеномикасы

Murad (MURAD) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Murad (MURAD) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Murad (MURAD) туралы ақпарат

Murad is a Solana meme coin, currently listed on three centralized exchanges (CEXs). Despite being just two weeks old, our story is already legendary.

The Murad token was originally deployed by a developer who airdropped 12% of the supply to Murad himself—one of the biggest influencers in the meme coin community. However, the dev later rugged the project, causing the market cap to plummet from $35M to almost zero within hours.

But we refused to let the story end there. The community took over, driven by strong conviction and great energy. We believe in Murad, and together, we are building something truly special. This is just the beginning. We will flip everything!

Ресми веб-сайт:
https://murad-cto.com

Murad (MURAD) токеномикасы мен бағасын талдау

Murad (MURAD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капиталызациясы:
$ 364.95K
$ 364.95K$ 364.95K
Жалпы қамтуы:
$ 999.76M
$ 999.76M$ 999.76M
Айналымдағы қамту:
$ 999.76M
$ 999.76M$ 999.76M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 364.95K
$ 364.95K$ 364.95K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00108684
$ 0.00108684$ 0.00108684
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00036335
$ 0.00036335$ 0.00036335

Murad (MURAD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Murad (MURAD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын MURAD токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша MURAD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз MURAD токеномикасын түсінген болсаңыз, MURAD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

MURAD бағасының болжамы

MURAD қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MURAD бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.