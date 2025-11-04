БиржаDEX+
Mozaic ағымдағы бағасы: 0.00023891 USD. Нақты уақыттағы MOZ-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MOZ баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Mozaic Логотип

Mozaic Баға (MOZ)

Листингтен жойылды

1 MOZ-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00023891
$0.00023891$0.00023891
+2.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Mozaic (MOZ) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:33:16 (UTC+8)

Mozaic (MOZ) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00023219
$ 0.00023219$ 0.00023219
24 сағаттық төмен
$ 0.00026424
$ 0.00026424$ 0.00026424
24 сағаттық жоғары

$ 0.00023219
$ 0.00023219$ 0.00023219

$ 0.00026424
$ 0.00026424$ 0.00026424

$ 0.207574
$ 0.207574$ 0.207574

$ 0.00002929
$ 0.00002929$ 0.00002929

-0.38%

+2.89%

-20.49%

-20.49%

Mozaic (MOZ) нақты уақыттағы баға $0.00023891. Соңғы 24 сағат ішінде MOZ мен $ 0.00023219 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00026424 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MOZ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.207574, ал ең төменгісі — $ 0.00002929.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MOZ соңғы бір сағатта -0.38% өзгерді, 24 сағат ішінде +2.89%, ал соңғы 7 күнде -20.49% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Mozaic (MOZ) Нарықтық ақпарат

$ 35.96K
$ 35.96K$ 35.96K

--
----

$ 179.00K
$ 179.00K$ 179.00K

150.52M
150.52M 150.52M

749,226,547.2474781
749,226,547.2474781 749,226,547.2474781

Mozaic нарықтық капитализациясы $ 35.96K, тәуліктік сауда көлемі --. MOZ айналымдағы мөлшері 150.52M, жалпы мөлшері 749226547.2474781. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 179.00K.

Mozaic (MOZ) Баға тарихы USD

Бүгін, Mozaic - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Mozaic - USD баға өзгерісі $ -0.0001566970 болды.
Соңғы 60 күнде Mozaic - USD баға өзгерісі $ +0.0000741657 болды.
Соңғы 90 күнде Mozaic - USD баға өзгерісі $ +0.00000081486192338382 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+2.89%
30 күн$ -0.0001566970-65.58%
60 күн$ +0.0000741657+31.04%
90 күн$ +0.00000081486192338382+0.34%

Mozaic (MOZ) деген не

What is the project about? Automatic, omnichain yield farming.

Mozaic provides AI-optimized yield and liquidity strategies, powered by LayerZero.

What makes your project unique? Mozaic is unique as it allows users with little to no DeFi knowledge to capture complex yield strategies. Mozaic’s AI, Archimedes has one objective: To save users time and maximize their profitability. The AI does this by removing the indecisions involved with yield farming compounding and rebalancing assets to the highest APY farms every hour.

History of your project. Mozaic was brought to life in Sydney, Australia from a team of both quantitative and proprietary traders. ‘Automatic yield farming’ was coined amongst the team during 2021-22. The core team partnered with AI/ML experts from Silicon Valley to then create the AI, Archimedes.

What’s next for your project? Mozaic plans to release a many different ecosystem and chain driven vault strategies. The protocol is also set to continue the optimization of its AI/ML to continue to expand the offering of yield to its users.

Additionally, the MozaicDAO will also be established to move towards the decentralization of the protocol.

What can your token be used for? The MOZ token will be used for governing all decisions of the protocol and to direct the DAO treasury throughout the protocol and crypto ecosystem to create a sustainable protocol in the long-term.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Mozaic (MOZ) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Mozaic Баға болжамы (USD)

Mozaic (MOZ) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Mozaic (MOZ) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Mozaic.

Қазір Mozaic баға болжамын тексеріңіз!

Mozaic (MOZ) токеномикасы

Mozaic (MOZ) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MOZ токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Mozaic (MOZ) туралы басқа сұрақтар

Mozaic (MOZ) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MOZ бағасы — 0.00023891 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MOZ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MOZ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00023891. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Mozaic үшін нарықтық капитализация қандай?
MOZ үшін нарықтық капитализация: $ 35.96K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MOZ үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MOZ айналымдағы ұсынысы: 150.52M USD.
MOZ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MOZ барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.207574 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MOZ бағасы қандай болды?
MOZ 0.00002929 USD ATL бағасына жетті.
MOZ үшін сауда көлемі қандай?
MOZ үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MOZ өседі ме?
MOZ биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MOZ баға болжамын қарап көріңіз.
Mozaic (MOZ) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

