Most Holders Ever ағымдағы бағасы: 0.00000727 USD. Нақты уақыттағы GATHA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GATHA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Most Holders Ever Логотип

Most Holders Ever Баға (GATHA)

1 GATHA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-0.10%1D
Most Holders Ever (GATHA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:32:27 (UTC+8)

Most Holders Ever (GATHA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00000726
$ 0.00000726
$ 0.00000726$ 0.00000726
24 сағаттық төмен
$ 0.00000733
$ 0.00000733$ 0.00000733
24 сағаттық жоғары

$ 0.00000726
$ 0.00000726$ 0.00000726

$ 0.00000733
$ 0.00000733$ 0.00000733

$ 0.0000757
$ 0.0000757$ 0.0000757

$ 0.00000512
$ 0.00000512$ 0.00000512

-0.55%

-0.72%

+9.98%

+9.98%

Most Holders Ever (GATHA) нақты уақыттағы баға $0.00000727. Соңғы 24 сағат ішінде GATHA мен $ 0.00000726 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00000733 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GATHA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0000757, ал ең төменгісі — $ 0.00000512.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GATHA соңғы бір сағатта -0.55% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.72%, ал соңғы 7 күнде +9.98% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Most Holders Ever (GATHA) Нарықтық ақпарат

$ 7.25K
$ 7.25K$ 7.25K

$ 7.25K
$ 7.25K$ 7.25K

997.88M
997.88M 997.88M

997,878,554.876499
997,878,554.876499 997,878,554.876499

Most Holders Ever нарықтық капитализациясы $ 7.25K, тәуліктік сауда көлемі --. GATHA айналымдағы мөлшері 997.88M, жалпы мөлшері 997878554.876499. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 7.25K.

Most Holders Ever (GATHA) Баға тарихы USD

Бүгін, Most Holders Ever - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Most Holders Ever - USD баға өзгерісі $ +0.0000007788 болды.
Соңғы 60 күнде Most Holders Ever - USD баға өзгерісі $ +0.0000025723 болды.
Соңғы 90 күнде Most Holders Ever - USD баға өзгерісі $ +0.000000392567548922527 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-0.72%
30 күн$ +0.0000007788+10.71%
60 күн$ +0.0000025723+35.38%
90 күн$ +0.000000392567548922527+5.71%

Most Holders Ever (GATHA) деген не

The mission is simple: become the token with the most holders.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Most Holders Ever (GATHA) Ресурс

Ресми веб-сайт

Most Holders Ever Баға болжамы (USD)

Most Holders Ever (GATHA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Most Holders Ever (GATHA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Most Holders Ever.

Қазір Most Holders Ever баға болжамын тексеріңіз!

GATHA - жергілікті валюталарға

Most Holders Ever (GATHA) токеномикасы

Most Holders Ever (GATHA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GATHA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Most Holders Ever (GATHA) туралы басқа сұрақтар

Most Holders Ever (GATHA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GATHA бағасы — 0.00000727 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GATHA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GATHA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00000727. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Most Holders Ever үшін нарықтық капитализация қандай?
GATHA үшін нарықтық капитализация: $ 7.25K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GATHA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GATHA айналымдағы ұсынысы: 997.88M USD.
GATHA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GATHA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0000757 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GATHA бағасы қандай болды?
GATHA 0.00000512 USD ATL бағасына жетті.
GATHA үшін сауда көлемі қандай?
GATHA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GATHA өседі ме?
GATHA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GATHA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:32:27 (UTC+8)

Most Holders Ever (GATHA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
10-05 21:29:00Сала жаңартулары
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Сала жаңартулары
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Блокчейндегі деректер
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Сала жаңартулары
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Сала жаңартулары
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Сала жаңартулары
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Дисклеймер

