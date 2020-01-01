More Passion (ENERGY) токеномикасы
More Passion (ENERGY) туралы ақпарат
Introducing More Passion (ENERGY) More Passion is a revolutionary cryptocurrency project that empowers individuals to fuel their passions and pursue their dreams. Our mission is to create a vibrant ecosystem that fosters creativity, innovation, and community engagement.
ENERGY is built around a passionate community that supports and inspires each other to pursue their goals and aspirations. ENERGY rewards users for contributing to the community, creating content, and participating in events, fostering a culture of collaboration and mutual support.
More Passion (ENERGY) токеномикасы мен бағасын талдау
More Passion (ENERGY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
More Passion (ENERGY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
More Passion (ENERGY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын ENERGY токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша ENERGY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз ENERGY токеномикасын түсінген болсаңыз, ENERGY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
ENERGY бағасының болжамы
ENERGY қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ENERGY бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.