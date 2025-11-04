БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
MOONDOGE ағымдағы бағасы: 0.00004882 USD. Нақты уақыттағы MOONDOGE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MOONDOGE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!MOONDOGE ағымдағы бағасы: 0.00004882 USD. Нақты уақыттағы MOONDOGE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MOONDOGE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MOONDOGE туралы толығырақ

MOONDOGE Баға туралы ақпарат

MOONDOGE деген не

MOONDOGE Ресми веб-сайт

MOONDOGE Токеномикасы

MOONDOGE Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

MOONDOGE Логотип

MOONDOGE Баға (MOONDOGE)

Листингтен жойылды

1 MOONDOGE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
+2.90%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
MOONDOGE (MOONDOGE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:32:46 (UTC+8)

MOONDOGE (MOONDOGE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00004461
$ 0.00004461$ 0.00004461
24 сағаттық төмен
$ 0.00005041
$ 0.00005041$ 0.00005041
24 сағаттық жоғары

$ 0.00004461
$ 0.00004461$ 0.00004461

$ 0.00005041
$ 0.00005041$ 0.00005041

$ 0.01037486
$ 0.01037486$ 0.01037486

$ 0.00004461
$ 0.00004461$ 0.00004461

+0.17%

+2.96%

-6.84%

-6.84%

MOONDOGE (MOONDOGE) нақты уақыттағы баға $0.00004882. Соңғы 24 сағат ішінде MOONDOGE мен $ 0.00004461 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00005041 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MOONDOGE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01037486, ал ең төменгісі — $ 0.00004461.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MOONDOGE соңғы бір сағатта +0.17% өзгерді, 24 сағат ішінде +2.96%, ал соңғы 7 күнде -6.84% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

MOONDOGE (MOONDOGE) Нарықтық ақпарат

$ 48.77K
$ 48.77K$ 48.77K

--
----

$ 48.77K
$ 48.77K$ 48.77K

998.99M
998.99M 998.99M

998,986,171.025858
998,986,171.025858 998,986,171.025858

MOONDOGE нарықтық капитализациясы $ 48.77K, тәуліктік сауда көлемі --. MOONDOGE айналымдағы мөлшері 998.99M, жалпы мөлшері 998986171.025858. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 48.77K.

MOONDOGE (MOONDOGE) Баға тарихы USD

Бүгін, MOONDOGE - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде MOONDOGE - USD баға өзгерісі $ -0.0000188635 болды.
Соңғы 60 күнде MOONDOGE - USD баға өзгерісі $ -0.0000187699 болды.
Соңғы 90 күнде MOONDOGE - USD баға өзгерісі $ -0.00038595867251729216 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+2.96%
30 күн$ -0.0000188635-38.63%
60 күн$ -0.0000187699-38.44%
90 күн$ -0.00038595867251729216-88.77%

MOONDOGE (MOONDOGE) деген не

Just a moondoge headed to the moon

MoonDoge ($MOONDOGE) is your cosmic canine companion on the Solana blockchain—built for memes, community, and moon-bound vibes.

With the rallying cry “Houston, Doge reporting for Moon Mission,” MoonDoge blends space-age humor with meme-fueled culture.

It’s not just another dog token—it’s a lunar movement powered by fast, low-cost Solana tech. Join the pack, spread the bark, and let’s send this good boy to the moon!

MoonDoge is barking at the moon and beyond. The community is active, the mission is clear, and the rocket is fueled.

So the question is… are you coming with us? Buckle up. Bark loud. Let’s MoonDoge.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

MOONDOGE (MOONDOGE) Ресурс

Ресми веб-сайт

MOONDOGE Баға болжамы (USD)

MOONDOGE (MOONDOGE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін MOONDOGE (MOONDOGE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: MOONDOGE.

Қазір MOONDOGE баға болжамын тексеріңіз!

MOONDOGE - жергілікті валюталарға

MOONDOGE (MOONDOGE) токеномикасы

MOONDOGE (MOONDOGE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MOONDOGE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: MOONDOGE (MOONDOGE) туралы басқа сұрақтар

MOONDOGE (MOONDOGE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MOONDOGE бағасы — 0.00004882 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MOONDOGE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MOONDOGE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00004882. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
MOONDOGE үшін нарықтық капитализация қандай?
MOONDOGE үшін нарықтық капитализация: $ 48.77K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MOONDOGE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MOONDOGE айналымдағы ұсынысы: 998.99M USD.
MOONDOGE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MOONDOGE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01037486 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MOONDOGE бағасы қандай болды?
MOONDOGE 0.00004461 USD ATL бағасына жетті.
MOONDOGE үшін сауда көлемі қандай?
MOONDOGE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MOONDOGE өседі ме?
MOONDOGE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MOONDOGE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:32:46 (UTC+8)

MOONDOGE (MOONDOGE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,943.69
$106,943.69$106,943.69

+1.13%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,607.70
$3,607.70$3,607.70

+0.52%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.39
$166.39$166.39

-0.20%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9396
$0.9396$0.9396

-0.22%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,943.69
$106,943.69$106,943.69

+1.13%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,607.70
$3,607.70$3,607.70

+0.52%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.39
$166.39$166.39

-0.20%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3139
$2.3139$2.3139

-0.56%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$989.84
$989.84$989.84

+0.98%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0758
$0.0758$0.0758

+51.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2093
$0.2093$0.2093

-30.23%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03600
$0.03600$0.03600

+260.00%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000088
$0.000088$0.000088

+300.00%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002163
$0.0000000000002163$0.0000000000002163

+116.30%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007574
$0.0000007574$0.0000007574

+90.20%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1661
$0.1661$0.1661

+78.98%