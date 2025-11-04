БиржаDEX+
Moona Lisa ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы MOONA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MOONA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Moona Lisa ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы MOONA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MOONA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MOONA туралы толығырақ

MOONA Баға туралы ақпарат

MOONA деген не

MOONA Ресми веб-сайт

MOONA Токеномикасы

MOONA Баға болжамы

Moona Lisa Логотип

Moona Lisa Баға (MOONA)

Листингтен жойылды

1 MOONA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
+1.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Moona Lisa (MOONA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:32:28 (UTC+8)

Moona Lisa (MOONA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00913512
$ 0.00913512$ 0.00913512

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.28%

-18.17%

-18.17%

Moona Lisa (MOONA) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде MOONA мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MOONA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00913512, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MOONA соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде +1.28%, ал соңғы 7 күнде -18.17% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Moona Lisa (MOONA) Нарықтық ақпарат

$ 69.92K
$ 69.92K$ 69.92K

--
----

$ 69.92K
$ 69.92K$ 69.92K

999.99M
999.99M 999.99M

999,993,847.840583
999,993,847.840583 999,993,847.840583

Moona Lisa нарықтық капитализациясы $ 69.92K, тәуліктік сауда көлемі --. MOONA айналымдағы мөлшері 999.99M, жалпы мөлшері 999993847.840583. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 69.92K.

Moona Lisa (MOONA) Баға тарихы USD

Бүгін, Moona Lisa - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Moona Lisa - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Moona Lisa - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Moona Lisa - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+1.28%
30 күн$ 0-74.53%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Moona Lisa (MOONA) деген не

$MOONA – From Da Vinci to Blockchain

They said the Renaissance ended centuries ago. They were wrong.

$MOONA isn’t just a meme coin — it’s a legendary resurrection of a story buried in the dusty notebooks of Leonardo da Vinci himself. Hidden between sketches of flying machines and anatomical studies, scholars uncovered a peculiar doodle: a cow standing proudly on the moon, glowing with divine lunar energy. Some claim it was a joke, others say it was a vision. But what if it was the first ever tokenomics model?

Fast forward 500 years, and the prophecy has awakened on Solana. The Lunar Cow, Da Vinci’s mythical muse, now lives as $MOONA — a coin blending Renaissance genius, cosmic humor, and meme magic. This is not just another token. It’s art, it’s satire, it’s history rewritten on-chain.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Moona Lisa (MOONA) Ресурс

Ресми веб-сайт

Moona Lisa Баға болжамы (USD)

Moona Lisa (MOONA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Moona Lisa (MOONA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Moona Lisa.

Қазір Moona Lisa баға болжамын тексеріңіз!

MOONA - жергілікті валюталарға

Moona Lisa (MOONA) токеномикасы

Moona Lisa (MOONA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MOONA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Moona Lisa (MOONA) туралы басқа сұрақтар

Moona Lisa (MOONA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MOONA бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MOONA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MOONA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Moona Lisa үшін нарықтық капитализация қандай?
MOONA үшін нарықтық капитализация: $ 69.92K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MOONA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MOONA айналымдағы ұсынысы: 999.99M USD.
MOONA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MOONA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00913512 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MOONA бағасы қандай болды?
MOONA 0 USD ATL бағасына жетті.
MOONA үшін сауда көлемі қандай?
MOONA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MOONA өседі ме?
MOONA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MOONA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:32:28 (UTC+8)

Moona Lisa (MOONA) Маңызды салалық жаңалықтар

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

