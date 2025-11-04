БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Moon Rocks ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы MROCKS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MROCKS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Moon Rocks ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы MROCKS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MROCKS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MROCKS туралы толығырақ

MROCKS Баға туралы ақпарат

MROCKS деген не

MROCKS Whitepaper

MROCKS Ресми веб-сайт

MROCKS Токеномикасы

MROCKS Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Moon Rocks Логотип

Moon Rocks Баға (MROCKS)

Листингтен жойылды

1 MROCKS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00093848
$0.00093848$0.00093848
+28.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Moon Rocks (MROCKS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:23:33 (UTC+8)

Moon Rocks (MROCKS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0.00107175
$ 0.00107175$ 0.00107175
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107175
$ 0.00107175$ 0.00107175

$ 0.00798221
$ 0.00798221$ 0.00798221

$ 0
$ 0$ 0

+1.53%

+28.37%

+4.31%

+4.31%

Moon Rocks (MROCKS) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде MROCKS мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00107175 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MROCKS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00798221, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MROCKS соңғы бір сағатта +1.53% өзгерді, 24 сағат ішінде +28.37%, ал соңғы 7 күнде +4.31% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Moon Rocks (MROCKS) Нарықтық ақпарат

$ 938.56K
$ 938.56K$ 938.56K

--
----

$ 938.56K
$ 938.56K$ 938.56K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,995,284.9432918
999,995,284.9432918 999,995,284.9432918

Moon Rocks нарықтық капитализациясы $ 938.56K, тәуліктік сауда көлемі --. MROCKS айналымдағы мөлшері 1000.00M, жалпы мөлшері 999995284.9432918. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 938.56K.

Moon Rocks (MROCKS) Баға тарихы USD

Бүгін, Moon Rocks - USD баға өзгерісі $ +0.00020741 болды.
Соңғы 30 күнде Moon Rocks - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Moon Rocks - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Moon Rocks - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00020741+28.37%
30 күн$ 0-47.28%
60 күн$ 0-84.19%
90 күн$ 0--

Moon Rocks (MROCKS) деген не

Moonsters is the first ever animated 404 in ALL of crypto, blending ultra HQ animated NFT art with a Solana token and never before seen RWAs. The ecosystem consist of 10,000 animated Hybrid NFTs on the Solana blockchain, conversion pool, token, P2E game, RWA’s such as the Moonsters stage bus & monster truck, Meteora Stake2Earn pool, HQ merch & much more. Moonsters is constantly doing the undone in the Web3 & Web2 space.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Moon Rocks (MROCKS) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Moon Rocks Баға болжамы (USD)

Moon Rocks (MROCKS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Moon Rocks (MROCKS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Moon Rocks.

Қазір Moon Rocks баға болжамын тексеріңіз!

MROCKS - жергілікті валюталарға

Moon Rocks (MROCKS) токеномикасы

Moon Rocks (MROCKS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MROCKS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Moon Rocks (MROCKS) туралы басқа сұрақтар

Moon Rocks (MROCKS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MROCKS бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MROCKS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MROCKS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Moon Rocks үшін нарықтық капитализация қандай?
MROCKS үшін нарықтық капитализация: $ 938.56K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MROCKS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MROCKS айналымдағы ұсынысы: 1000.00M USD.
MROCKS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MROCKS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00798221 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MROCKS бағасы қандай болды?
MROCKS 0 USD ATL бағасына жетті.
MROCKS үшін сауда көлемі қандай?
MROCKS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MROCKS өседі ме?
MROCKS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MROCKS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:23:33 (UTC+8)

Moon Rocks (MROCKS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,349.72
$107,349.72$107,349.72

+1.51%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,656.42
$3,656.42$3,656.42

+1.87%

Solana Логотип

Solana

SOL

$170.22
$170.22$170.22

+2.08%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9731
$0.9731$0.9731

+3.33%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,349.72
$107,349.72$107,349.72

+1.51%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,656.42
$3,656.42$3,656.42

+1.87%

Solana Логотип

Solana

SOL

$170.22
$170.22$170.22

+2.08%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3848
$2.3848$2.3848

+2.48%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,006.56
$1,006.56$1,006.56

+2.69%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0777
$0.0777$0.0777

+55.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.3986
$0.3986$0.3986

+32.86%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05730
$0.05730$0.05730

+473.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008461
$0.0000008461$0.0000008461

+112.48%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000050
$0.000050$0.000050

+127.27%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002030
$0.0000000000002030$0.0000000000002030

+103.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0777
$0.0777$0.0777

+55.40%