🌈 Monsterra by @CrescentShineStudio is the #1 Multi-chain P2E on #BNB, #Avalanche, #OKX, #AuraNetwork with Free to Play & Earn Model.
Monsterra powered by CrescentShine Studio is one of the Top GameFi projects on BNB Chain(By DappRadar) & Avalanche & OKC and upcoming on AURA Network with 450K ++ Gamers till now. The game sets foot in a fictional world and revolves around farming, property building, and battling with other lands with the magical creatures named Mongen. The revolutionized design of Monsterra is a combination of free-to-play and free-to-earn models which allows millions of gaming enthusiasts to enjoy fun and have a high-profit stream with no prior investment.
A quick rundown of Monsterra: ☀️$2,5M fundraised by Hashed, Huobi Ventures, Shima Capital, Icetea Labs, Salad Ventures ☀️Various utilities for both NFT & tokens ☀️Unique land shaping and highly customizable mechanics. ☀️Special Breeding mechanism between 5 races with unique DNAs; ☀️6 Dynamic Battle Modes (PvE & PvP), Clan modes & mini-games. ☀️Innovative token & NFT staking allows to use while staking tokens. ☀️Large ecosystem with easy scalability for Multi-chain, Multi-device & Multi-language. ☀️Balanced economy with many anti-inflation mechanisms.
9- COMPONENT ECOSYSTEM :
1/ Gameplay: https://onelink.to/sbadfd 2/ DAO: https://dao.monsterra.io/ 3/ Marketplace: https://marketplace.monsterra.io/ 4/ MonsEvent: https://event.monsterra.io/ 5/ Bridges (for multi chain): https://bridge.monsterra.io/ 6/ Guild Portal- Clan Mode 7/ Portal Games https://minigames.monsterra.io/#/home 8/ MonsWallet: https://wallet.monsterra.io/ 9/ MonsTV: TBC
💥MORE INFORMATION AT:
👉 Trailer Video: https://www.youtube.com/watch?v=p0IP4Oajxxc 👉 Gameplay Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=GnYHd-RHI_g 👉 Whitepaper: https://whitepaper.monsterra.io/
Monsterra (MSTR) токеномикасы мен бағасын талдау
Monsterra (MSTR) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Monsterra (MSTR) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Monsterra (MSTR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MSTR токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MSTR токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MSTR токеномикасын түсінген болсаңыз, MSTR токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.