Monsta Infinite is a decentralized game universe where anyone can earn tokens through playing the game competitively or for leisure. Monsta is an enigmatic and peculiar species living in SHANI, and they are from the age before dinosaurs. But now they have a catastrophic threat, JILAKA. They may be eradicated if the situation remains the same. So they wake their earliest ancestors, the Inception Monsta, from dormancy. Inception Monsta used their unique biological network to contact humans through blockchain technology. They seek our leadership and guidance to bring victory to their homeland. As a reward, they will grant us their most valuable resource on the planet, Stamen Tellus Token, and reckon you as their master for helping them to defeat JILAKA.
Monsta Infinite (MONI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Monsta Infinite (MONI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Monsta Infinite (MONI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MONI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MONI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MONI токеномикасын түсінген болсаңыз, MONI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
MONI бағасының болжамы
MONI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MONI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.