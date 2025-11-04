Monkey The Picasso Баға (MONKEY)
-1.08%
-16.91%
-28.78%
-28.78%
Monkey The Picasso (MONKEY) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде MONKEY мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MONKEY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0055935, ал ең төменгісі — $ 0.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MONKEY соңғы бір сағатта -1.08% өзгерді, 24 сағат ішінде -16.91%, ал соңғы 7 күнде -28.78% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Monkey The Picasso нарықтық капитализациясы $ 17.45K, тәуліктік сауда көлемі --. MONKEY айналымдағы мөлшері 949.82M, жалпы мөлшері 979689680.342343. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 18.00K.
Бүгін, Monkey The Picasso - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Monkey The Picasso - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Monkey The Picasso - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Monkey The Picasso - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|-16.91%
|30 күн
|$ 0
|-96.35%
|60 күн
|$ 0
|-98.94%
|90 күн
|$ 0
|--
$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey’s artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision
