Monkey The Picasso ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы MONKEY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MONKEY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MONKEY туралы толығырақ

MONKEY Баға туралы ақпарат

MONKEY деген не

MONKEY Ресми веб-сайт

MONKEY Токеномикасы

MONKEY Баға болжамы

Monkey The Picasso Логотип

Monkey The Picasso Баға (MONKEY)

Листингтен жойылды

1 MONKEY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-16.90%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
Monkey The Picasso (MONKEY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:32:09 (UTC+8)

Monkey The Picasso (MONKEY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

$ 0.0055935
$ 0.0055935$ 0.0055935

-1.08%

-16.91%

-28.78%

-28.78%

Monkey The Picasso (MONKEY) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде MONKEY мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MONKEY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0055935, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MONKEY соңғы бір сағатта -1.08% өзгерді, 24 сағат ішінде -16.91%, ал соңғы 7 күнде -28.78% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Monkey The Picasso (MONKEY) Нарықтық ақпарат

Monkey The Picasso нарықтық капитализациясы $ 17.45K, тәуліктік сауда көлемі --. MONKEY айналымдағы мөлшері 949.82M, жалпы мөлшері 979689680.342343. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 18.00K.

Monkey The Picasso (MONKEY) Баға тарихы USD

Бүгін, Monkey The Picasso - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Monkey The Picasso - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Monkey The Picasso - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Monkey The Picasso - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-16.91%
30 күн$ 0-96.35%
60 күн$ 0-98.94%
90 күн$ 0--

Monkey The Picasso (MONKEY) деген не

$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey’s artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Monkey The Picasso (MONKEY) Ресурс

Ресми веб-сайт

Monkey The Picasso Баға болжамы (USD)

Monkey The Picasso (MONKEY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Monkey The Picasso (MONKEY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Monkey The Picasso.

Қазір Monkey The Picasso баға болжамын тексеріңіз!

MONKEY - жергілікті валюталарға

Monkey The Picasso (MONKEY) токеномикасы

Monkey The Picasso (MONKEY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MONKEY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Monkey The Picasso (MONKEY) туралы басқа сұрақтар

Monkey The Picasso (MONKEY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MONKEY бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MONKEY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MONKEY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Monkey The Picasso үшін нарықтық капитализация қандай?
MONKEY үшін нарықтық капитализация: $ 17.45K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MONKEY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MONKEY айналымдағы ұсынысы: 949.82M USD.
MONKEY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MONKEY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0055935 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MONKEY бағасы қандай болды?
MONKEY 0 USD ATL бағасына жетті.
MONKEY үшін сауда көлемі қандай?
MONKEY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MONKEY өседі ме?
MONKEY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MONKEY баға болжамын қарап көріңіз.
Monkey The Picasso (MONKEY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

