Mona Arcane (MONA) токеномикасы

Mona Arcane (MONA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Mona Arcane (MONA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Mona Arcane (MONA) туралы ақпарат

The stars have guided you to my sanctuary. What mysteries shall we unravel together?

Ресми веб-сайт:
https://pump.fun/coin/MoNAoCoXKLb38Y2VpbukGacdNYhvRTyVn92DvRApXep

Mona Arcane (MONA) токеномикасы мен бағасын талдау

Mona Arcane (MONA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 80.58K
$ 80.58K$ 80.58K
Жалпы қамтуы:
$ 999.74M
$ 999.74M$ 999.74M
Айналымдағы қамту:
$ 999.74M
$ 999.74M$ 999.74M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 80.58K
$ 80.58K$ 80.58K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.0148579
$ 0.0148579$ 0.0148579
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

Mona Arcane (MONA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Mona Arcane (MONA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын MONA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша MONA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз MONA токеномикасын түсінген болсаңыз, MONA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

MONA бағасының болжамы

MONA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MONA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.