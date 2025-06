Mojo (MOJO) деген не

In the world of crypto, the original always holds the highest value. Think ​Cryptopunks, Ethereum, Bitcoin. The "first" always gets the spotlight, while ​subsequent creations are often viewed as "derivatives." Mojo is that original. ​The character that sparked Matt Furie’s entire creative journey. The first ​artwork in the portfolio of one of the greatest meme creators of all time. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Mojo (MOJO) Ресурс Ресми веб-сайт