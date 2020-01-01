Modern Stoic (STOIC) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Modern Stoic (STOIC) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Modern Stoic (STOIC) туралы ақпарат

Stoic is a platform that brings together the power of AI agents, LLM models and blockchain technology. Built on Solana, designed for Degens who turned Stoic. Stoic AI will consist of exceptional tools for active traders, all in one spot, easy to access, without the noise. platform that will consist of exceptional tools for active traders , all in one spot, easy to access& are lightening fast! The cryptocurrency market is fast-paced and complex, making it difficult for users to keep up with real-time trends and opportunities.

Building transparent, community-driven products

Creating intuitive interfaces powered by language models

Fostering an inclusive developer ecosystem

Advancing AI-blockchain integration

Ресми веб-сайт:
https://stoicterminal.com/
Whitepaper:
https://modern-stoic-ai.gitbook.io/modern-stoic-ai

Modern Stoic (STOIC) токеномикасы мен бағасын талдау

Modern Stoic (STOIC) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 400.28K
Жалпы қамтуы:
$ 999.60M
Айналымдағы қамту:
$ 966.03M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 414.19K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.0248556
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00041435
Modern Stoic (STOIC) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Modern Stoic (STOIC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын STOIC токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша STOIC токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз STOIC токеномикасын түсінген болсаңыз, STOIC токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

STOIC бағасының болжамы

STOIC қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің STOIC бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.