Mochi Market (MOMA) деген не

Mochi.Market is the first product of Mochilab.org. Mochi.Market initially aims to solve three important current challenges: lack of liquidity in the NFT market, lack of monetization strategy for NFT holders during their holding period, and lack of crosschain usage between NFTs and FTs.

Mochi Market (MOMA) Ресурс Ресми веб-сайт