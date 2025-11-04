БиржаDEX+
Moaner Melter Slime ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы MOANER-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MOANER баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Moaner Melter Slime ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы MOANER-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MOANER баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MOANER туралы толығырақ

MOANER Баға туралы ақпарат

MOANER деген не

MOANER Whitepaper

MOANER Ресми веб-сайт

MOANER Токеномикасы

MOANER Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Moaner Melter Slime Логотип

Moaner Melter Slime Баға (MOANER)

Листингтен жойылды

1 MOANER-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-5.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Moaner Melter Slime (MOANER) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:31:37 (UTC+8)

Moaner Melter Slime (MOANER) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.78%

-5.82%

-29.92%

-29.92%

Moaner Melter Slime (MOANER) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде MOANER мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MOANER үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MOANER соңғы бір сағатта -0.78% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.82%, ал соңғы 7 күнде -29.92% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Moaner Melter Slime (MOANER) Нарықтық ақпарат

$ 94.59K
$ 94.59K$ 94.59K

--
----

$ 94.59K
$ 94.59K$ 94.59K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Moaner Melter Slime нарықтық капитализациясы $ 94.59K, тәуліктік сауда көлемі --. MOANER айналымдағы мөлшері 420.69B, жалпы мөлшері 420690000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 94.59K.

Moaner Melter Slime (MOANER) Баға тарихы USD

Бүгін, Moaner Melter Slime - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Moaner Melter Slime - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Moaner Melter Slime - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Moaner Melter Slime - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-5.82%
30 күн$ 0-66.31%
60 күн$ 0-80.13%
90 күн$ 0--

Moaner Melter Slime (MOANER) деген не

Moaner Melter Slime ($MOANER) is a meme project about one of the hot new characters from Matt Furie, creator of Pepe The Frog. Launched on the Ethereum blockchain, $MOANER is both a cryptocurrency token and a cultural phenomenon tied to Furie’s Cortex Vortex book, where Moaner Melter Slime emerges as a lead character, featured prominently on a full page. First introduced in Furie’s ZOGZ NFT collection, this character - a melancholic, frog-faced specter - has evolved into the centerpiece of a dynamic ecosystem blending storytelling and community engagement.

The project’s cultural resonance stems from Matt Furie’s legacy, with Cortex Vortex amplifying $MOANER’s role as a fresh meta in meme culture. By combining Furie’s artistic vision with blockchain innovation, $MOANER creates a unique space where art, community, and finance intersect. It appeals to fans of Furie’s work, and NFT collectors, positioning Moaner Melter Slime as a trailblazer in the evolving landscape of digital assets and creative storytelling.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Moaner Melter Slime (MOANER) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Moaner Melter Slime Баға болжамы (USD)

Moaner Melter Slime (MOANER) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Moaner Melter Slime (MOANER) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Moaner Melter Slime.

Қазір Moaner Melter Slime баға болжамын тексеріңіз!

MOANER - жергілікті валюталарға

Moaner Melter Slime (MOANER) токеномикасы

Moaner Melter Slime (MOANER) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MOANER токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Moaner Melter Slime (MOANER) туралы басқа сұрақтар

Moaner Melter Slime (MOANER) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MOANER бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MOANER-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MOANER-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Moaner Melter Slime үшін нарықтық капитализация қандай?
MOANER үшін нарықтық капитализация: $ 94.59K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MOANER үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MOANER айналымдағы ұсынысы: 420.69B USD.
MOANER үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MOANER барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MOANER бағасы қандай болды?
MOANER 0 USD ATL бағасына жетті.
MOANER үшін сауда көлемі қандай?
MOANER үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MOANER өседі ме?
MOANER биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MOANER баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:31:37 (UTC+8)

