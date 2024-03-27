Mistery (MERY) токеномикасы
Mistery (MERY) туралы ақпарат
About Mistery On Cro $MERY was born with the idea of being a meme coin on Cronos chain during the exploding 2024 meme coin season. The founder is David Bui, a well-known and seasoned #crofam $CRO investor on Cryptocom products and a big -well respected- personality on X. David minted “Mistery On CRO” on Cronos blockchain with the purpose of making this chain much better, more popular and specially more fun, but aside from serving as a mere “meme”, $MERY has the ultimate goal of also being a utility token that the founder and the team behind will push to bring many benefits to loyal hodlers. Launched in 27/3/2024 at Sydney, Australia, local time 21h00, the 690,000 $CRO presale sold out within 2 hours. The founder burned the LP to a dead wallet and the contract ownership was renounced. $MERY during its first week of launch got instant traction from the OG #crofam community who jumped in and secured bags. We are now a thriving community that will help nurturing and growing the project by sharing with more and more Web3 users.
Mistery (MERY) токеномикасы мен бағасын талдау
Mistery (MERY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Mistery (MERY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Mistery (MERY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MERY токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MERY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MERY токеномикасын түсінген болсаңыз, MERY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.