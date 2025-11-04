БиржаDEX+
Mint Blockchain ағымдағы бағасы: 0.00264869 USD. Нақты уақыттағы MINT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MINT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MINT туралы толығырақ

MINT Баға туралы ақпарат

MINT деген не

MINT Whitepaper

MINT Ресми веб-сайт

MINT Токеномикасы

MINT Баға болжамы

Mint Blockchain Баға (MINT)

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
Mint Blockchain (MINT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Mint Blockchain (MINT) Баға ақпараты (USD)

Mint Blockchain (MINT) нақты уақыттағы баға $0.00264869. Соңғы 24 сағат ішінде MINT мен $ 0.00260222 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00288409 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MINT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.079854, ал ең төменгісі — $ 0.00144984.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MINT соңғы бір сағатта -0.04% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.28%, ал соңғы 7 күнде +10.63% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Mint Blockchain нарықтық капитализациясы $ 518.77K, тәуліктік сауда көлемі --. MINT айналымдағы мөлшері 195.95M, жалпы мөлшері 999999999.5153956. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.65M.

Бүгін, Mint Blockchain - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Mint Blockchain - USD баға өзгерісі $ -0.0004146296 болды.
Соңғы 60 күнде Mint Blockchain - USD баға өзгерісі $ -0.0009379551 болды.
Соңғы 90 күнде Mint Blockchain - USD баға өзгерісі $ -0.007353927380831328 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.28%
30 күн$ -0.0004146296-15.65%
60 күн$ -0.0009379551-35.41%
90 күн$ -0.007353927380831328-73.52%

Mint Blockchain (MINT) деген не

Mint Blockchain is an Ethereum Layer2 network initiated by NFTScan Labs and the MintCore developer team, starting its development in October 2023. The mainnet launched in May 2024, marking the beginning of its ecosystem development phase.

Mint Blockchain is built on the OP Stack, positioning it as a native Layer2 solution and a core member of the Optimism Superchain. Its DA layer relies on the Ethereum mainnet, ensuring security through Ethereum’s consensus mechanism. Being fully EVM-compatible, Ethereum developers can seamlessly expand their projects onto Mint Blockchain. As a Layer2 scaling network, Mint Blockchain significantly reduces gas fees, enhancing scalability for the Ethereum ecosystem.

The Mint team is actively developing a comprehensive suite of open-source infrastructure around NFT assets on Mint Blockchain, including NIPs Platform, Mint Studio, IP Layer, Mint Liquid, and NFT-AI Agent.

Mint Blockchain’s Vision & Mission:

Using NFTs to connect global users and AI Agents, enabling every individual in human society—including both humans and AI Agents—to freely own NFT assets. Our goal is to make NFTs the most unrestricted value carrier in the crypto world.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Mint Blockchain Баға болжамы (USD)

Mint Blockchain (MINT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Mint Blockchain (MINT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Mint Blockchain.

Қазір Mint Blockchain баға болжамын тексеріңіз!

Mint Blockchain (MINT) токеномикасы

Mint Blockchain (MINT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MINT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Mint Blockchain (MINT) туралы басқа сұрақтар

Mint Blockchain (MINT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MINT бағасы — 0.00264869 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MINT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MINT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00264869. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Mint Blockchain үшін нарықтық капитализация қандай?
MINT үшін нарықтық капитализация: $ 518.77K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MINT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MINT айналымдағы ұсынысы: 195.95M USD.
MINT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MINT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.079854 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MINT бағасы қандай болды?
MINT 0.00144984 USD ATL бағасына жетті.
MINT үшін сауда көлемі қандай?
MINT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MINT өседі ме?
MINT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MINT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:30:27 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

