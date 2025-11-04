Mint Blockchain Баға (MINT)
-0.04%
+0.28%
+10.63%
+10.63%
Mint Blockchain (MINT) нақты уақыттағы баға $0.00264869. Соңғы 24 сағат ішінде MINT мен $ 0.00260222 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00288409 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MINT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.079854, ал ең төменгісі — $ 0.00144984.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MINT соңғы бір сағатта -0.04% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.28%, ал соңғы 7 күнде +10.63% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Mint Blockchain нарықтық капитализациясы $ 518.77K, тәуліктік сауда көлемі --. MINT айналымдағы мөлшері 195.95M, жалпы мөлшері 999999999.5153956. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.65M.
Бүгін, Mint Blockchain - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Mint Blockchain - USD баға өзгерісі $ -0.0004146296 болды.
Соңғы 60 күнде Mint Blockchain - USD баға өзгерісі $ -0.0009379551 болды.
Соңғы 90 күнде Mint Blockchain - USD баға өзгерісі $ -0.007353927380831328 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|+0.28%
|30 күн
|$ -0.0004146296
|-15.65%
|60 күн
|$ -0.0009379551
|-35.41%
|90 күн
|$ -0.007353927380831328
|-73.52%
Mint Blockchain is an Ethereum Layer2 network initiated by NFTScan Labs and the MintCore developer team, starting its development in October 2023. The mainnet launched in May 2024, marking the beginning of its ecosystem development phase.
Mint Blockchain is built on the OP Stack, positioning it as a native Layer2 solution and a core member of the Optimism Superchain. Its DA layer relies on the Ethereum mainnet, ensuring security through Ethereum’s consensus mechanism. Being fully EVM-compatible, Ethereum developers can seamlessly expand their projects onto Mint Blockchain. As a Layer2 scaling network, Mint Blockchain significantly reduces gas fees, enhancing scalability for the Ethereum ecosystem.
The Mint team is actively developing a comprehensive suite of open-source infrastructure around NFT assets on Mint Blockchain, including NIPs Platform, Mint Studio, IP Layer, Mint Liquid, and NFT-AI Agent.
Mint Blockchain’s Vision & Mission:
Using NFTs to connect global users and AI Agents, enabling every individual in human society—including both humans and AI Agents—to freely own NFT assets. Our goal is to make NFTs the most unrestricted value carrier in the crypto world.
|Уақыт (UTC+8)
|Түр
|Ақпарат
|11-03 17:18:56
|Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
