MiniGOUT is a member of the DOGE family along with brothers Shiba, Floki, Neiro, GOUT,... that are exploding in the memecoin space. MiniGOUT is a little dog that was born with a strong passion for technology. Considered the cutest and most active dog in memecoin, MiniGOUT promises to be a CTO project that will make memcoin on the BSC platform explode strongly. The MiniGOUT is a community-powered cryptocurrency built for fun and fueled by the iconic doge meme. We empower you to easily buy, trade, and join a passionate pack of doge enthusiasts.
Mini GOUT (MINIGOUT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Mini GOUT (MINIGOUT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MINIGOUT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MINIGOUT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MINIGOUT токеномикасын түсінген болсаңыз, MINIGOUT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.