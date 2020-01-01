Mini GOUT (MINIGOUT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Mini GOUT (MINIGOUT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Mini GOUT (MINIGOUT) туралы ақпарат

MiniGOUT is a member of the DOGE family along with brothers Shiba, Floki, Neiro, GOUT,... that are exploding in the memecoin space. MiniGOUT is a little dog that was born with a strong passion for technology. Considered the cutest and most active dog in memecoin, MiniGOUT promises to be a CTO project that will make memcoin on the BSC platform explode strongly. The MiniGOUT is a community-powered cryptocurrency built for fun and fueled by the iconic doge meme. We empower you to easily buy, trade, and join a passionate pack of doge enthusiasts.

Ресми веб-сайт:
https://minigout.com/

Mini GOUT (MINIGOUT) токеномикасы мен бағасын талдау

Mini GOUT (MINIGOUT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 123.76K
$ 123.76K$ 123.76K
Жалпы қамтуы:
$ 555.00B
$ 555.00B$ 555.00B
Айналымдағы қамту:
$ 555.00B
$ 555.00B$ 555.00B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 123.76K
$ 123.76K$ 123.76K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

Mini GOUT (MINIGOUT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Mini GOUT (MINIGOUT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын MINIGOUT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша MINIGOUT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз MINIGOUT токеномикасын түсінген болсаңыз, MINIGOUT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

MINIGOUT бағасының болжамы

MINIGOUT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MINIGOUT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.