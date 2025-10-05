Mineral Vault I Security Token ағымдағы бағасы: 0.995762 USD. Нақты уақыттағы MNRL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MNRL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Mineral Vault I Security Token ағымдағы бағасы: 0.995762 USD. Нақты уақыттағы MNRL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MNRL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Mineral Vault I Security Token Логотип

Mineral Vault I Security Token Баға (MNRL)

Листингтен жойылды

1 MNRL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.995762
0.00%1D
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Mineral Vault I Security Token (MNRL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:29:52 (UTC+8)

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.991638
24 сағаттық төмен
24 сағаттық төмен
$ 0.996744
24 сағаттық жоғары
24 сағаттық жоғары

$ 0.991638
$ 0.991638$ 0.991638

$ 0.996744
$ 0.996744$ 0.996744

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 0.974445
$ 0.974445$ 0.974445

--

-0.08%

-0.08%

-0.08%

Mineral Vault I Security Token (MNRL) нақты уақыттағы баға $0.995762. Соңғы 24 сағат ішінде MNRL мен $ 0.991638 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.996744 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MNRL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.008, ал ең төменгісі — $ 0.974445.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MNRL соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -0.08%, ал соңғы 7 күнде -0.08% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Нарықтық ақпарат

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

--
----

$ 9.96M
$ 9.96M$ 9.96M

2.28M
2.28M 2.28M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Mineral Vault I Security Token нарықтық капитализациясы $ 2.27M, тәуліктік сауда көлемі --. MNRL айналымдағы мөлшері 2.28M, жалпы мөлшері 10000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.96M.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Баға тарихы USD

Бүгін, Mineral Vault I Security Token - USD баға өзгерісі $ -0.0008424474659595 болды.
Соңғы 30 күнде Mineral Vault I Security Token - USD баға өзгерісі $ -0.0041092110 болды.
Соңғы 60 күнде Mineral Vault I Security Token - USD баға өзгерісі $ +0.0163907404 болды.
Соңғы 90 күнде Mineral Vault I Security Token - USD баға өзгерісі $ -0.0039961982751806 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0008424474659595-0.08%
30 күн$ -0.0041092110-0.41%
60 күн$ +0.0163907404+1.65%
90 күн$ -0.0039961982751806-0.39%

Mineral Vault I Security Token (MNRL) деген не

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Mineral Vault I Security Token Баға болжамы (USD)

Mineral Vault I Security Token (MNRL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Mineral Vault I Security Token (MNRL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Mineral Vault I Security Token.

Қазір Mineral Vault I Security Token баға болжамын тексеріңіз!

MNRL - жергілікті валюталарға

Mineral Vault I Security Token (MNRL) токеномикасы

Mineral Vault I Security Token (MNRL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MNRL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Mineral Vault I Security Token (MNRL) туралы басқа сұрақтар

Mineral Vault I Security Token (MNRL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MNRL бағасы — 0.995762 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MNRL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MNRL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.995762. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Mineral Vault I Security Token үшін нарықтық капитализация қандай?
MNRL үшін нарықтық капитализация: $ 2.27M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MNRL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MNRL айналымдағы ұсынысы: 2.28M USD.
MNRL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MNRL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.008 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MNRL бағасы қандай болды?
MNRL 0.974445 USD ATL бағасына жетті.
MNRL үшін сауда көлемі қандай?
MNRL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MNRL өседі ме?
MNRL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MNRL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:29:52 (UTC+8)

