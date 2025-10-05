Mineral Vault I Security Token Баға (MNRL)
Mineral Vault I Security Token (MNRL) нақты уақыттағы баға $0.995762. Соңғы 24 сағат ішінде MNRL мен $ 0.991638 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.996744 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MNRL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.008, ал ең төменгісі — $ 0.974445.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MNRL соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -0.08%, ал соңғы 7 күнде -0.08% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Mineral Vault I Security Token нарықтық капитализациясы $ 2.27M, тәуліктік сауда көлемі --. MNRL айналымдағы мөлшері 2.28M, жалпы мөлшері 10000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.96M.
Бүгін, Mineral Vault I Security Token - USD баға өзгерісі $ -0.0008424474659595 болды.
Соңғы 30 күнде Mineral Vault I Security Token - USD баға өзгерісі $ -0.0041092110 болды.
Соңғы 60 күнде Mineral Vault I Security Token - USD баға өзгерісі $ +0.0163907404 болды.
Соңғы 90 күнде Mineral Vault I Security Token - USD баға өзгерісі $ -0.0039961982751806 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ -0.0008424474659595
|-0.08%
|30 күн
|$ -0.0041092110
|-0.41%
|60 күн
|$ +0.0163907404
|+1.65%
|90 күн
|$ -0.0039961982751806
|-0.39%
Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.
