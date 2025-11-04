БиржаDEX+
Mike ағымдағы бағасы: 0.0000147 USD. Нақты уақыттағы MIKE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MIKE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MIKE туралы толығырақ

MIKE Баға туралы ақпарат

MIKE деген не

MIKE Ресми веб-сайт

MIKE Токеномикасы

MIKE Баға болжамы

Mike Логотип

Mike Баға (MIKE)

Листингтен жойылды

1 MIKE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
Mike (MIKE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Mike (MIKE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

-0.38%

-8.86%

-13.20%

-13.20%

Mike (MIKE) нақты уақыттағы баға $0.0000147. Соңғы 24 сағат ішінде MIKE мен $ 0.00001454 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00001618 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MIKE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00013531, ал ең төменгісі — $ 0.00001454.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MIKE соңғы бір сағатта -0.38% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.86%, ал соңғы 7 күнде -13.20% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Mike (MIKE) Нарықтық ақпарат

Mike нарықтық капитализациясы $ 14.70K, тәуліктік сауда көлемі --. MIKE айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 14.70K.

Mike (MIKE) Баға тарихы USD

Бүгін, Mike - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Mike - USD баға өзгерісі $ -0.0000047914 болды.
Соңғы 60 күнде Mike - USD баға өзгерісі $ -0.0000053125 болды.
Соңғы 90 күнде Mike - USD баға өзгерісі $ -0.00008837170439695892 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-8.86%
30 күн$ -0.0000047914-32.59%
60 күн$ -0.0000053125-36.14%
90 күн$ -0.00008837170439695892-85.73%

Mike (MIKE) деген не

Mike the cat is the beloved pet of the Totakeke brothers. With its soft and cute demeanor, it has gained a huge following online and become a much - loved "internet - famous cat". It has a chubby body, and its fluffy fur is as soft as a cloud. Its big, watery eyes always carry an innocent and lively look. Paired with its small, pink nose and whiskers that twitch from time to time, it looks extremely cute. It has a gentle and clingy personality, always loving to follow its owners around or curl up on the sofa for a nap. Occasionally, it playfully chases after a feather toy, and every move it makes exudes a sense of healing. As the cat of the cheems totakeke owner, Mike often appears in various short - videos and photos. Whether it's the serious look of tilting its head to listen to music or the cute expression of comfortably closing its eyes when its owner strokes its fur, all these moments are captured by the camera. With its natural cuteness, these contents spread rapidly on social platforms, often getting tens of thousands of likes, and the comment sections are filled with the love and praise of netizens for it. Mike has broken down language barriers with its cuteness and become a "healing - type idol" that transcends national boundaries, allowing countless people to feel the gentle power of cats in their busy lives.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Mike (MIKE) Ресурс

Ресми веб-сайт

Mike Баға болжамы (USD)

Mike (MIKE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Mike (MIKE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Mike.

Қазір Mike баға болжамын тексеріңіз!

MIKE - жергілікті валюталарға

Mike (MIKE) токеномикасы

Mike (MIKE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MIKE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Mike (MIKE) туралы басқа сұрақтар

Mike (MIKE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MIKE бағасы — 0.0000147 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MIKE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MIKE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0000147. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Mike үшін нарықтық капитализация қандай?
MIKE үшін нарықтық капитализация: $ 14.70K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MIKE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MIKE айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
MIKE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MIKE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00013531 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MIKE бағасы қандай болды?
MIKE 0.00001454 USD ATL бағасына жетті.
MIKE үшін сауда көлемі қандай?
MIKE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MIKE өседі ме?
MIKE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MIKE баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

