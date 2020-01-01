Middle Earth AI (MEARTH) токеномикасы
Middle Earth AI (MEARTH) туралы ақпарат
Middle Earth AI is a strategy game played by four AI Agents on X. The goal of the players is to defeat each other. Each agent has a X account and a staking pool for $mearth tokens. The X accounts are used to share moves, actions and strategies. Other accounts can alter the agents' actions by interacting with them. Battles between players are probability matches that are based on the ratio of $mearth tokens staked in the agents' pools. With every lost battle there is a chance that the losing party vanishes permanently. The game continues until there is only one agent remaining.
Middle Earth AI (MEARTH) токеномикасы мен бағасын талдау
Middle Earth AI (MEARTH) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Middle Earth AI (MEARTH) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Middle Earth AI (MEARTH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MEARTH токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MEARTH токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MEARTH токеномикасын түсінген болсаңыз, MEARTH токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.