Midas mTBILL ағымдағы бағасы: 1.039 USD. Нақты уақыттағы MTBILL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MTBILL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Midas mTBILL ағымдағы бағасы: 1.039 USD. Нақты уақыттағы MTBILL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MTBILL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MTBILL туралы толығырақ

MTBILL Баға туралы ақпарат

MTBILL Ресми веб-сайт

MTBILL Токеномикасы

MTBILL Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Midas mTBILL Логотип

Midas mTBILL Баға (MTBILL)

Листингтен жойылды

1 MTBILL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.039
$1.039$1.039
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Midas mTBILL (MTBILL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:50:01 (UTC+8)

Midas mTBILL (MTBILL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1.039
$ 1.039$ 1.039
24 сағаттық төмен
$ 1.039
$ 1.039$ 1.039
24 сағаттық жоғары

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 0.937036
$ 0.937036$ 0.937036

0.00%

0.00%

+0.08%

+0.08%

Midas mTBILL (MTBILL) нақты уақыттағы баға $1.039. Соңғы 24 сағат ішінде MTBILL мен $ 1.039 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.039 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MTBILL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.039, ал ең төменгісі — $ 0.937036.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MTBILL соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде 0.00%, ал соңғы 7 күнде +0.08% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Midas mTBILL (MTBILL) Нарықтық ақпарат

$ 20.84M
$ 20.84M$ 20.84M

--
----

$ 20.84M
$ 20.84M$ 20.84M

20.05M
20.05M 20.05M

20,050,939.21009309
20,050,939.21009309 20,050,939.21009309

Midas mTBILL нарықтық капитализациясы $ 20.84M, тәуліктік сауда көлемі --. MTBILL айналымдағы мөлшері 20.05M, жалпы мөлшері 20050939.21009309. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 20.84M.

Midas mTBILL (MTBILL) Баға тарихы USD

Бүгін, Midas mTBILL - USD баға өзгерісі $ 0.0 болды.
Соңғы 30 күнде Midas mTBILL - USD баға өзгерісі $ +0.0033858932 болды.
Соңғы 60 күнде Midas mTBILL - USD баға өзгерісі $ +0.0062191423 болды.
Соңғы 90 күнде Midas mTBILL - USD баға өзгерісі $ +0.00926195 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0.00.00%
30 күн$ +0.0033858932+0.33%
60 күн$ +0.0062191423+0.60%
90 күн$ +0.00926195+0.90%

Midas mTBILL (MTBILL) деген не

Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. 

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Midas mTBILL (MTBILL) Ресурс

Ресми веб-сайт

Midas mTBILL Баға болжамы (USD)

Midas mTBILL (MTBILL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Midas mTBILL (MTBILL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Midas mTBILL.

Қазір Midas mTBILL баға болжамын тексеріңіз!

MTBILL - жергілікті валюталарға

Midas mTBILL (MTBILL) токеномикасы

Midas mTBILL (MTBILL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MTBILL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Midas mTBILL (MTBILL) туралы басқа сұрақтар

Midas mTBILL (MTBILL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MTBILL бағасы — 1.039 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MTBILL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MTBILL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.039. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Midas mTBILL үшін нарықтық капитализация қандай?
MTBILL үшін нарықтық капитализация: $ 20.84M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MTBILL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MTBILL айналымдағы ұсынысы: 20.05M USD.
MTBILL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MTBILL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.039 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MTBILL бағасы қандай болды?
MTBILL 0.937036 USD ATL бағасына жетті.
MTBILL үшін сауда көлемі қандай?
MTBILL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MTBILL өседі ме?
MTBILL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MTBILL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:50:01 (UTC+8)

Midas mTBILL (MTBILL) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
10-05 21:29:00Сала жаңартулары
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Сала жаңартулары
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Блокчейндегі деректер
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Сала жаңартулары
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Сала жаңартулары
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Сала жаңартулары
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.