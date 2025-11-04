БиржаDEX+
Midas msyrupUSDp ағымдағы бағасы: 1.009 USD. Нақты уақыттағы MSYRUPUSDP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MSYRUPUSDP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MSYRUPUSDP туралы толығырақ

MSYRUPUSDP Баға туралы ақпарат

MSYRUPUSDP деген не

MSYRUPUSDP Whitepaper

MSYRUPUSDP Ресми веб-сайт

MSYRUPUSDP Токеномикасы

MSYRUPUSDP Баға болжамы

Midas msyrupUSDp Логотип

Midas msyrupUSDp Баға (MSYRUPUSDP)

Листингтен жойылды

1 MSYRUPUSDP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.009
$1.009$1.009
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:22:14 (UTC+8)

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1.009
$ 1.009$ 1.009
24 сағаттық төмен
$ 1.009
$ 1.009$ 1.009
24 сағаттық жоғары

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

+0.09%

+0.09%

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) нақты уақыттағы баға $1.009. Соңғы 24 сағат ішінде MSYRUPUSDP мен $ 1.009 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.009 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MSYRUPUSDP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.009, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MSYRUPUSDP соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде 0.00%, ал соңғы 7 күнде +0.09% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Нарықтық ақпарат

$ 201.82M
$ 201.82M$ 201.82M

--
----

$ 201.82M
$ 201.82M$ 201.82M

200.00M
200.00M 200.00M

199,999,099.5219583
199,999,099.5219583 199,999,099.5219583

Midas msyrupUSDp нарықтық капитализациясы $ 201.82M, тәуліктік сауда көлемі --. MSYRUPUSDP айналымдағы мөлшері 200.00M, жалпы мөлшері 199999099.5219583. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 201.82M.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Баға тарихы USD

Бүгін, Midas msyrupUSDp - USD баға өзгерісі $ 0.0 болды.
Соңғы 30 күнде Midas msyrupUSDp - USD баға өзгерісі $ +0.0061976816 болды.
Соңғы 60 күнде Midas msyrupUSDp - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Midas msyrupUSDp - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0.00.00%
30 күн$ +0.0061976816+0.61%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) деген не

msyrupUSDp is a pre-deposit vault that enables early-stage participation in Maple’s syrupUSDT strategy on the upcoming Plasma blockchain. The vault is structured to reflect reference returns generated when syrupUSDT is used as collateral within Plasma’s institutional credit markets, providing participants with exposure ahead of mainnet launch. Rewards are distributed via Merkl, with XPL distributed following the TGE date and Drips rewards distributed in the form of Syrup tokens once realised at the end of each Drips Season. This design allows qualified users to participate early, benefit from composability within the Plasma ecosystem once live, and access incentive programs that support the adoption of syrupUSDT as a core stablecoin collateral.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Midas msyrupUSDp Баға болжамы (USD)

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Midas msyrupUSDp.

Қазір Midas msyrupUSDp баға болжамын тексеріңіз!

MSYRUPUSDP - жергілікті валюталарға

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) токеномикасы

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MSYRUPUSDP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) туралы басқа сұрақтар

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MSYRUPUSDP бағасы — 1.009 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MSYRUPUSDP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MSYRUPUSDP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.009. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Midas msyrupUSDp үшін нарықтық капитализация қандай?
MSYRUPUSDP үшін нарықтық капитализация: $ 201.82M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MSYRUPUSDP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MSYRUPUSDP айналымдағы ұсынысы: 200.00M USD.
MSYRUPUSDP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MSYRUPUSDP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.009 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MSYRUPUSDP бағасы қандай болды?
MSYRUPUSDP 0 USD ATL бағасына жетті.
MSYRUPUSDP үшін сауда көлемі қандай?
MSYRUPUSDP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MSYRUPUSDP өседі ме?
MSYRUPUSDP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MSYRUPUSDP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:22:14 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

