Midas msyrupUSDp Баға (MSYRUPUSDP)
0.00%
0.00%
+0.09%
+0.09%
Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) нақты уақыттағы баға $1.009. Соңғы 24 сағат ішінде MSYRUPUSDP мен $ 1.009 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.009 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MSYRUPUSDP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.009, ал ең төменгісі — $ 0.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MSYRUPUSDP соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде 0.00%, ал соңғы 7 күнде +0.09% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Midas msyrupUSDp нарықтық капитализациясы $ 201.82M, тәуліктік сауда көлемі --. MSYRUPUSDP айналымдағы мөлшері 200.00M, жалпы мөлшері 199999099.5219583. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 201.82M.
Бүгін, Midas msyrupUSDp - USD баға өзгерісі $ 0.0 болды.
Соңғы 30 күнде Midas msyrupUSDp - USD баға өзгерісі $ +0.0061976816 болды.
Соңғы 60 күнде Midas msyrupUSDp - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Midas msyrupUSDp - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0.0
|0.00%
|30 күн
|$ +0.0061976816
|+0.61%
|60 күн
|$ 0
|--
|90 күн
|$ 0
|--
msyrupUSDp is a pre-deposit vault that enables early-stage participation in Maple’s syrupUSDT strategy on the upcoming Plasma blockchain. The vault is structured to reflect reference returns generated when syrupUSDT is used as collateral within Plasma’s institutional credit markets, providing participants with exposure ahead of mainnet launch. Rewards are distributed via Merkl, with XPL distributed following the TGE date and Drips rewards distributed in the form of Syrup tokens once realised at the end of each Drips Season. This design allows qualified users to participate early, benefit from composability within the Plasma ecosystem once live, and access incentive programs that support the adoption of syrupUSDT as a core stablecoin collateral.
Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.
