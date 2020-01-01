Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) токеномикасы
Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) туралы ақпарат
mRE7YIELD is a Liquid Yield Token (LYT) that provides on-chain exposure to institutional-grade DeFi yield strategies. Risk-managed by Re7 Capital, mRE7YIELD dynamically reallocates across multiple high-yield DeFi opportunities, optimizing risk-adjusted returns while maintaining full liquidity. Strategies include liquidity provisioning, lending, restaking, funding rate arbitrage, and options arbitrage. As a fully liquid ERC-20 token, mRE7YIELD enables composability across DeFi protocols, allowing users to earn yield while retaining flexibility in managing their assets.
Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) токеномикасы мен бағасын талдау
Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MRE7YIELD токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MRE7YIELD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MRE7YIELD токеномикасын түсінген болсаңыз, MRE7YIELD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.