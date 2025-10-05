Midas mMEV ағымдағы бағасы: 1.073 USD. Нақты уақыттағы MMEV-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MMEV баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Midas mMEV ағымдағы бағасы: 1.073 USD. Нақты уақыттағы MMEV-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MMEV баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Midas mMEV Баға (MMEV)

1 MMEV-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.073
0.00%1D
USD
Midas mMEV (MMEV) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:49:53 (UTC+8)

Midas mMEV (MMEV) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1.073
24 сағаттық төмен
$ 1.073
24 сағаттық жоғары

$ 1.073
$ 1.073
$ 1.073
$ 1.011
0.00%

0.00%

+0.17%

+0.17%

Midas mMEV (MMEV) нақты уақыттағы баға $1.073. Соңғы 24 сағат ішінде MMEV мен $ 1.073 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.073 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MMEV үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.073, ал ең төменгісі — $ 1.011.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MMEV соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде 0.00%, ал соңғы 7 күнде +0.17% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Midas mMEV (MMEV) Нарықтық ақпарат

$ 294.20K
--
$ 68.86M
275.88K
59,075,540.8507114
Midas mMEV нарықтық капитализациясы $ 294.20K, тәуліктік сауда көлемі --. MMEV айналымдағы мөлшері 275.88K, жалпы мөлшері 59075540.8507114. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 68.86M.

Midas mMEV (MMEV) Баға тарихы USD

Бүгін, Midas mMEV - USD баға өзгерісі $ 0.0 болды.
Соңғы 30 күнде Midas mMEV - USD баға өзгерісі $ +0.0096993835 болды.
Соңғы 60 күнде Midas mMEV - USD баға өзгерісі $ +0.0210686769 болды.
Соңғы 90 күнде Midas mMEV - USD баға өзгерісі $ +0.03129241 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0.00.00%
30 күн$ +0.0096993835+0.90%
60 күн$ +0.0210686769+1.96%
90 күн$ +0.03129241+3.00%

Midas mMEV (MMEV) деген не

mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Midas mMEV Баға болжамы (USD)

Midas mMEV (MMEV) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Midas mMEV (MMEV) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Midas mMEV.

MMEV - жергілікті валюталарға

Midas mMEV (MMEV) токеномикасы

Midas mMEV (MMEV) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MMEV токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Midas mMEV (MMEV) туралы басқа сұрақтар

Midas mMEV (MMEV) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MMEV бағасы — 1.073 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MMEV-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MMEV-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.073. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Midas mMEV үшін нарықтық капитализация қандай?
MMEV үшін нарықтық капитализация: $ 294.20K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MMEV үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MMEV айналымдағы ұсынысы: 275.88K USD.
MMEV үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MMEV барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.073 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MMEV бағасы қандай болды?
MMEV 1.011 USD ATL бағасына жетті.
MMEV үшін сауда көлемі қандай?
MMEV үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MMEV өседі ме?
MMEV биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MMEV баға болжамын қарап көріңіз.
