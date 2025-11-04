БиржаDEX+
Midas mHYPER ағымдағы бағасы: 1.049 USD. Нақты уақыттағы MHYPER-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MHYPER баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MHYPER туралы толығырақ

MHYPER Баға туралы ақпарат

MHYPER деген не

MHYPER Whitepaper

MHYPER Ресми веб-сайт

MHYPER Токеномикасы

MHYPER Баға болжамы

Midas mHYPER Баға (MHYPER)

1 MHYPER-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.049
$1.049$1.049
0.00%1D
Midas mHYPER (MHYPER) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:22:06 (UTC+8)

Midas mHYPER (MHYPER) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1.049
$ 1.049$ 1.049
24 сағаттық төмен
$ 1.049
$ 1.049$ 1.049
24 сағаттық жоғары

$ 1.049
$ 1.049$ 1.049

$ 1.049
$ 1.049$ 1.049

$ 1.049
$ 1.049$ 1.049

$ 1.024
$ 1.024$ 1.024

0.00%

0.00%

+0.15%

+0.15%

Midas mHYPER (MHYPER) нақты уақыттағы баға $1.049. Соңғы 24 сағат ішінде MHYPER мен $ 1.049 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.049 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MHYPER үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.049, ал ең төменгісі — $ 1.024.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MHYPER соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде 0.00%, ал соңғы 7 күнде +0.15% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Midas mHYPER (MHYPER) Нарықтық ақпарат

$ 258.65M
$ 258.65M$ 258.65M

--
----

$ 258.65M
$ 258.65M$ 258.65M

246.54M
246.54M 246.54M

246,544,582.5713869
246,544,582.5713869 246,544,582.5713869

Midas mHYPER нарықтық капитализациясы $ 258.65M, тәуліктік сауда көлемі --. MHYPER айналымдағы мөлшері 246.54M, жалпы мөлшері 246544582.5713869. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 258.65M.

Midas mHYPER (MHYPER) Баға тарихы USD

Бүгін, Midas mHYPER - USD баға өзгерісі $ 0.0 болды.
Соңғы 30 күнде Midas mHYPER - USD баға өзгерісі $ +0.0130101176 болды.
Соңғы 60 күнде Midas mHYPER - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Midas mHYPER - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0.00.00%
30 күн$ +0.0130101176+1.24%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Midas mHYPER (MHYPER) деген не

mHYPER is a tokenised certificate issued by Midas and intended to reference the performance of selected market-neutral, stablecoin-focused strategies deployed across on-chain markets and ecosystems. The strategy is monitored by Hyperithm, a digital asset manager based in Tokyo and Seoul, acting as the appointed Risk Manager. mHYPER is designed to provide on-chain access to diversified DeFi opportunities while maintaining a market-neutral investment profile.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Midas mHYPER Баға болжамы (USD)

Midas mHYPER (MHYPER) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Midas mHYPER (MHYPER) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Midas mHYPER.

Қазір Midas mHYPER баға болжамын тексеріңіз!

Midas mHYPER (MHYPER) токеномикасы

Midas mHYPER (MHYPER) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MHYPER токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Midas mHYPER (MHYPER) туралы басқа сұрақтар

Midas mHYPER (MHYPER) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MHYPER бағасы — 1.049 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MHYPER-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MHYPER-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.049. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Midas mHYPER үшін нарықтық капитализация қандай?
MHYPER үшін нарықтық капитализация: $ 258.65M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MHYPER үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MHYPER айналымдағы ұсынысы: 246.54M USD.
MHYPER үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MHYPER барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.049 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MHYPER бағасы қандай болды?
MHYPER 1.024 USD ATL бағасына жетті.
MHYPER үшін сауда көлемі қандай?
MHYPER үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MHYPER өседі ме?
MHYPER биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MHYPER баға болжамын қарап көріңіз.
Midas mHYPER (MHYPER) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

