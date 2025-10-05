Midas mEDGE ағымдағы бағасы: 1.047 USD. Нақты уақыттағы MEDGE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MEDGE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Midas mEDGE ағымдағы бағасы: 1.047 USD. Нақты уақыттағы MEDGE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MEDGE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Midas mEDGE Логотип

Midas mEDGE Баға (MEDGE)

Листингтен жойылды

1 MEDGE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.047
0.00%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Midas mEDGE (MEDGE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:49:46 (UTC+8)

Midas mEDGE (MEDGE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1.047
24 сағаттық төмен
$ 1.047
24 сағаттық жоғары

$ 1.047
$ 1.047
$ 1.047
$ 1.005
0.00%

0.00%

+0.18%

+0.18%

Midas mEDGE (MEDGE) нақты уақыттағы баға $1.047. Соңғы 24 сағат ішінде MEDGE мен $ 1.047 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.047 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MEDGE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.047, ал ең төменгісі — $ 1.005.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MEDGE соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде 0.00%, ал соңғы 7 күнде +0.18% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Midas mEDGE (MEDGE) Нарықтық ақпарат

$ 22.60M
--
$ 22.60M
21.59M
21,589,660.97533132
Midas mEDGE нарықтық капитализациясы $ 22.60M, тәуліктік сауда көлемі --. MEDGE айналымдағы мөлшері 21.59M, жалпы мөлшері 21589660.97533132. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 22.60M.

Midas mEDGE (MEDGE) Баға тарихы USD

Бүгін, Midas mEDGE - USD баға өзгерісі $ 0.0 болды.
Соңғы 30 күнде Midas mEDGE - USD баға өзгерісі $ +0.0079039077 болды.
Соңғы 60 күнде Midas mEDGE - USD баға өзгерісі $ +0.0148686564 болды.
Соңғы 90 күнде Midas mEDGE - USD баға өзгерісі $ +0.02521687 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0.00.00%
30 күн$ +0.0079039077+0.75%
60 күн$ +0.0148686564+1.42%
90 күн$ +0.02521687+2.47%

Midas mEDGE (MEDGE) деген не

mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Midas mEDGE Баға болжамы (USD)

Midas mEDGE (MEDGE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Midas mEDGE (MEDGE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Midas mEDGE.

Қазір Midas mEDGE баға болжамын тексеріңіз!

MEDGE - жергілікті валюталарға

Midas mEDGE (MEDGE) токеномикасы

Midas mEDGE (MEDGE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MEDGE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Midas mEDGE (MEDGE) туралы басқа сұрақтар

Midas mEDGE (MEDGE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MEDGE бағасы — 1.047 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MEDGE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MEDGE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.047. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Midas mEDGE үшін нарықтық капитализация қандай?
MEDGE үшін нарықтық капитализация: $ 22.60M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MEDGE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MEDGE айналымдағы ұсынысы: 21.59M USD.
MEDGE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MEDGE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.047 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MEDGE бағасы қандай болды?
MEDGE 1.005 USD ATL бағасына жетті.
MEDGE үшін сауда көлемі қандай?
MEDGE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MEDGE өседі ме?
MEDGE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MEDGE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:49:46 (UTC+8)

