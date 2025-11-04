БиржаDEX+
MicroBuy Bot ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы MICROBUY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MICROBUY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!MicroBuy Bot ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы MICROBUY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MICROBUY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MICROBUY туралы толығырақ

MICROBUY Баға туралы ақпарат

MICROBUY деген не

MICROBUY Ресми веб-сайт

MICROBUY Токеномикасы

MICROBUY Баға болжамы

MicroBuy Bot Логотип

MicroBuy Bot Баға (MICROBUY)

Листингтен жойылды

1 MICROBUY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-5.20%1D
mexc
USD
MicroBuy Bot (MICROBUY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:29:21 (UTC+8)

MicroBuy Bot (MICROBUY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00189287
$ 0.00189287$ 0.00189287

$ 0
$ 0$ 0

-0.87%

-5.59%

-20.25%

-20.25%

MicroBuy Bot (MICROBUY) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде MICROBUY мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MICROBUY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00189287, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MICROBUY соңғы бір сағатта -0.87% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.59%, ал соңғы 7 күнде -20.25% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Нарықтық ақпарат

$ 28.65K
$ 28.65K$ 28.65K

--
----

$ 28.65K
$ 28.65K$ 28.65K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.9999999
999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

MicroBuy Bot нарықтық капитализациясы $ 28.65K, тәуліктік сауда көлемі --. MICROBUY айналымдағы мөлшері 1000.00M, жалпы мөлшері 999999999.9999999. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 28.65K.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Баға тарихы USD

Бүгін, MicroBuy Bot - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде MicroBuy Bot - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде MicroBuy Bot - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде MicroBuy Bot - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-5.59%
30 күн$ 0-98.02%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

MicroBuy Bot (MICROBUY) деген не

MicroBuy Bot (MICROBUY) is the first public AI-powered trading bot designed to trend tokens on DexScreener and other market platforms through automated micro-buys as low as <$0.01 ETH.

Built on the Base chain, it delivers real-time visibility for emerging tokens, enabling projects to reach thousands of traders instantly. With a fixed 1B supply, zero taxes, renounced ownership, and an active buyback mechanism funded by 20% of revenue, MICROBUY is engineered for sustainable growth.

By combining AI-driven automation with transparent tokenomics, MicroBuy Bot aims to become the go-to infrastructure for token discoverability in the Web3 ecosystem.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

MicroBuy Bot (MICROBUY) Ресурс

Ресми веб-сайт

MicroBuy Bot Баға болжамы (USD)

MicroBuy Bot (MICROBUY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін MicroBuy Bot (MICROBUY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: MicroBuy Bot.

Қазір MicroBuy Bot баға болжамын тексеріңіз!

MICROBUY - жергілікті валюталарға

MicroBuy Bot (MICROBUY) токеномикасы

MicroBuy Bot (MICROBUY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MICROBUY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: MicroBuy Bot (MICROBUY) туралы басқа сұрақтар

MicroBuy Bot (MICROBUY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MICROBUY бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MICROBUY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MICROBUY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
MicroBuy Bot үшін нарықтық капитализация қандай?
MICROBUY үшін нарықтық капитализация: $ 28.65K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MICROBUY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MICROBUY айналымдағы ұсынысы: 1000.00M USD.
MICROBUY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MICROBUY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00189287 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MICROBUY бағасы қандай болды?
MICROBUY 0 USD ATL бағасына жетті.
MICROBUY үшін сауда көлемі қандай?
MICROBUY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MICROBUY өседі ме?
MICROBUY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MICROBUY баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

