MicroBerry (MBERRY) деген не

mBERRY is secure and backed by $BERRY, inspired by Michael Saylor’s MicroStrategy. MicroBerry offers an opportunity to invest in the future of AI with a treasury-backed token designed to rise with $BERRY's success By holding MicroBerry, you’re not just holding a token—you’re holding a piece of an ecosystem designed for compounding success and leveraging the AI boom and its latent, positive impact on the crypto and blockchain space

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

MicroBerry (MBERRY) Ресурс Ресми веб-сайт