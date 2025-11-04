БиржаDEX+
Metavault Trade ағымдағы бағасы: 0.04359672 USD. Нақты уақыттағы MVX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MVX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Metavault Trade ағымдағы бағасы: 0.04359672 USD. Нақты уақыттағы MVX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MVX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MVX туралы толығырақ

MVX Баға туралы ақпарат

MVX деген не

MVX Ресми веб-сайт

MVX Токеномикасы

MVX Баға болжамы

Metavault Trade Логотип

Metavault Trade Баға (MVX)

Листингтен жойылды

1 MVX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.04359672
-8.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Metavault Trade (MVX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:28:39 (UTC+8)

Metavault Trade (MVX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.04346362
24 сағаттық төмен
$ 0.04824405
24 сағаттық жоғары

$ 0.04346362
$ 0.04824405
$ 4.62
$ 0.00148601
-0.15%

-8.09%

-14.55%

-14.55%

Metavault Trade (MVX) нақты уақыттағы баға $0.04359672. Соңғы 24 сағат ішінде MVX мен $ 0.04346362 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.04824405 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MVX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 4.62, ал ең төменгісі — $ 0.00148601.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MVX соңғы бір сағатта -0.15% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.09%, ал соңғы 7 күнде -14.55% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Metavault Trade (MVX) Нарықтық ақпарат

$ 109.54K
--
$ 174.39K
2.51M
4,000,000.0
Metavault Trade нарықтық капитализациясы $ 109.54K, тәуліктік сауда көлемі --. MVX айналымдағы мөлшері 2.51M, жалпы мөлшері 4000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 174.39K.

Metavault Trade (MVX) Баға тарихы USD

Бүгін, Metavault Trade - USD баға өзгерісі $ -0.00383986641715246 болды.
Соңғы 30 күнде Metavault Trade - USD баға өзгерісі $ -0.0068713139 болды.
Соңғы 60 күнде Metavault Trade - USD баға өзгерісі $ -0.0135735771 болды.
Соңғы 90 күнде Metavault Trade - USD баға өзгерісі $ -0.007417454374200826 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00383986641715246-8.09%
30 күн$ -0.0068713139-15.76%
60 күн$ -0.0135735771-31.13%
90 күн$ -0.007417454374200826-14.53%

Metavault Trade (MVX) деген не

Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.

Traders can use it in two ways: Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions.

Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes:

Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes.

Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles.

All-in-one platform: spot and leverage trading.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Metavault Trade (MVX) Ресурс

Ресми веб-сайт

Metavault Trade Баға болжамы (USD)

Metavault Trade (MVX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Metavault Trade (MVX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Metavault Trade.

Қазір Metavault Trade баға болжамын тексеріңіз!

MVX - жергілікті валюталарға

Metavault Trade (MVX) токеномикасы

Metavault Trade (MVX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MVX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Metavault Trade (MVX) туралы басқа сұрақтар

Metavault Trade (MVX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MVX бағасы — 0.04359672 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MVX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MVX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.04359672. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Metavault Trade үшін нарықтық капитализация қандай?
MVX үшін нарықтық капитализация: $ 109.54K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MVX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MVX айналымдағы ұсынысы: 2.51M USD.
MVX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MVX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 4.62 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MVX бағасы қандай болды?
MVX 0.00148601 USD ATL бағасына жетті.
MVX үшін сауда көлемі қандай?
MVX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MVX өседі ме?
MVX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MVX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:28:39 (UTC+8)

Metavault Trade (MVX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

