MetalCore Логотип

MetalCore Баға (MCG)

Листингтен жойылды

1 MCG-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
MetalCore (MCG) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:28:32 (UTC+8)

MetalCore (MCG) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02813719
$ 0.02813719$ 0.02813719

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.55%

-1.55%

MetalCore (MCG) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде MCG мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MCG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.02813719, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MCG соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -1.55% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

MetalCore (MCG) Нарықтық ақпарат

$ 18.68K
$ 18.68K$ 18.68K

--
----

$ 18.68K
$ 18.68K$ 18.68K

408.67M
408.67M 408.67M

408,671,773.4292142
408,671,773.4292142 408,671,773.4292142

MetalCore нарықтық капитализациясы $ 18.68K, тәуліктік сауда көлемі --. MCG айналымдағы мөлшері 408.67M, жалпы мөлшері 408671773.4292142. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 18.68K.

MetalCore (MCG) Баға тарихы USD

Бүгін, MetalCore - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде MetalCore - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде MetalCore - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде MetalCore - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-42.96%
60 күн$ 0-31.70%
90 күн$ 0--

MetalCore (MCG) деген не

MetalCore is a AAA sci-fi MMO developed by a veteran game dev team featuring epic mechs and PvP battles. Forge alliances, recruit your squad, scavenge blueprints and grow your destructive arsenal in your pursuit of planetary dominance. Winner of Global Blockchain Show’s Best Blockchain Game of the Year, and GAM3 2022 Award for Best Shooter Game.

MetalCore’s innovative 'scanning' system lets players obtain blueprints from fallen enemies, craft new units, and convert them to NFTs using MCG. With over 150 playable Infantry, Mechs and Vehicles designed by renowned Star Wars artist, MetalCore promises endless hours of exhilarating gameplay in a vast open world. With built-in token utility from day 1 inherent to its sustainable economy loop tied to gameplay, everything flows through MetalCore’s token, MCG - where the game rewards engagement, commitment, and skills.

MetalCore has adopted the $MCG token as a core part of the game economy, playing a key role in player progression and rewards.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

MetalCore (MCG) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

MetalCore Баға болжамы (USD)

MetalCore (MCG) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін MetalCore (MCG) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: MetalCore.

Қазір MetalCore баға болжамын тексеріңіз!

MCG - жергілікті валюталарға

MetalCore (MCG) токеномикасы

MetalCore (MCG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MCG токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: MetalCore (MCG) туралы басқа сұрақтар

MetalCore (MCG) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MCG бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MCG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MCG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
MetalCore үшін нарықтық капитализация қандай?
MCG үшін нарықтық капитализация: $ 18.68K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MCG үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MCG айналымдағы ұсынысы: 408.67M USD.
MCG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MCG барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.02813719 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MCG бағасы қандай болды?
MCG 0 USD ATL бағасына жетті.
MCG үшін сауда көлемі қандай?
MCG үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MCG өседі ме?
MCG биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MCG баға болжамын қарап көріңіз.
MetalCore (MCG) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

