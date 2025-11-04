БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
META FINANCIAL AI ағымдағы бағасы: 0.00338941 USD. Нақты уақыттағы MEFAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MEFAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!META FINANCIAL AI ағымдағы бағасы: 0.00338941 USD. Нақты уақыттағы MEFAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MEFAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MEFAI туралы толығырақ

MEFAI Баға туралы ақпарат

MEFAI деген не

MEFAI Whitepaper

MEFAI Ресми веб-сайт

MEFAI Токеномикасы

MEFAI Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

META FINANCIAL AI Логотип

META FINANCIAL AI Баға (MEFAI)

Листингтен жойылды

1 MEFAI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00337673
$0.00337673$0.00337673
-15.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
META FINANCIAL AI (MEFAI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:28:08 (UTC+8)

META FINANCIAL AI (MEFAI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00292577
$ 0.00292577$ 0.00292577
24 сағаттық төмен
$ 0.00407235
$ 0.00407235$ 0.00407235
24 сағаттық жоғары

$ 0.00292577
$ 0.00292577$ 0.00292577

$ 0.00407235
$ 0.00407235$ 0.00407235

$ 0.02723048
$ 0.02723048$ 0.02723048

$ 0.00016646
$ 0.00016646$ 0.00016646

+0.12%

-15.39%

-10.22%

-10.22%

META FINANCIAL AI (MEFAI) нақты уақыттағы баға $0.00338941. Соңғы 24 сағат ішінде MEFAI мен $ 0.00292577 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00407235 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MEFAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.02723048, ал ең төменгісі — $ 0.00016646.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MEFAI соңғы бір сағатта +0.12% өзгерді, 24 сағат ішінде -15.39%, ал соңғы 7 күнде -10.22% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Нарықтық ақпарат

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

--
----

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

581.12M
581.12M 581.12M

581,117,073.1380523
581,117,073.1380523 581,117,073.1380523

META FINANCIAL AI нарықтық капитализациясы $ 1.97M, тәуліктік сауда көлемі --. MEFAI айналымдағы мөлшері 581.12M, жалпы мөлшері 581117073.1380523. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.97M.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Баға тарихы USD

Бүгін, META FINANCIAL AI - USD баға өзгерісі $ -0.000616789800085287 болды.
Соңғы 30 күнде META FINANCIAL AI - USD баға өзгерісі $ +0.0216002581 болды.
Соңғы 60 күнде META FINANCIAL AI - USD баға өзгерісі $ +0.0497597736 болды.
Соңғы 90 күнде META FINANCIAL AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000616789800085287-15.39%
30 күн$ +0.0216002581+637.29%
60 күн$ +0.0497597736+1,468.10%
90 күн$ 0--

META FINANCIAL AI (MEFAI) деген не

MEFAI is an institutional-grade trading intelligence system leveraging AI to process high-frequency data streams from on-chain activity, derivatives markets, order book depth, and behavioral sentiment. It delivers real-time structural market bias signals for strategic decision-making. Designed for professionals, MEFAI eliminates emotional bias and provides a transparent, rules-based edge in modern algorithmic environments.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

META FINANCIAL AI (MEFAI) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

META FINANCIAL AI Баға болжамы (USD)

META FINANCIAL AI (MEFAI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін META FINANCIAL AI (MEFAI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: META FINANCIAL AI.

Қазір META FINANCIAL AI баға болжамын тексеріңіз!

MEFAI - жергілікті валюталарға

META FINANCIAL AI (MEFAI) токеномикасы

META FINANCIAL AI (MEFAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MEFAI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: META FINANCIAL AI (MEFAI) туралы басқа сұрақтар

META FINANCIAL AI (MEFAI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MEFAI бағасы — 0.00338941 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MEFAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MEFAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00338941. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
META FINANCIAL AI үшін нарықтық капитализация қандай?
MEFAI үшін нарықтық капитализация: $ 1.97M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MEFAI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MEFAI айналымдағы ұсынысы: 581.12M USD.
MEFAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MEFAI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.02723048 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MEFAI бағасы қандай болды?
MEFAI 0.00016646 USD ATL бағасына жетті.
MEFAI үшін сауда көлемі қандай?
MEFAI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MEFAI өседі ме?
MEFAI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MEFAI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:28:08 (UTC+8)

META FINANCIAL AI (MEFAI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,615.67
$106,615.67$106,615.67

+0.82%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,596.82
$3,596.82$3,596.82

+0.21%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.89
$165.89$165.89

-0.50%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9361
$0.9361$0.9361

-0.59%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,615.67
$106,615.67$106,615.67

+0.82%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,596.82
$3,596.82$3,596.82

+0.21%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.89
$165.89$165.89

-0.50%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3064
$2.3064$2.3064

-0.88%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$987.74
$987.74$987.74

+0.77%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0768
$0.0768$0.0768

+53.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2045
$0.2045$0.2045

-31.83%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04002
$0.04002$0.04002

+300.20%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000083
$0.000083$0.000083

+277.27%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002165
$0.0000000000002165$0.0000000000002165

+116.50%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007578
$0.0000007578$0.0000007578

+90.30%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1623
$0.1623$0.1623

+74.89%