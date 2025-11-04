БиржаDEX+
Meso Finance ағымдағы бағасы: 0.00421647 USD. Нақты уақыттағы MESO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MESO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MESO туралы толығырақ

MESO Баға туралы ақпарат

MESO деген не

MESO Ресми веб-сайт

MESO Токеномикасы

MESO Баға болжамы

Meso Finance Логотип

Meso Finance Баға (MESO)

1 MESO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00421647
0.00%1D
USD
Meso Finance (MESO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:28:01 (UTC+8)

Meso Finance (MESO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0
$ 0.01036063
$ 0.00382898
--

--

-5.88%

-5.88%

Meso Finance (MESO) нақты уақыттағы баға $0.00421647. Соңғы 24 сағат ішінде MESO мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MESO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01036063, ал ең төменгісі — $ 0.00382898.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MESO соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -5.88% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Meso Finance (MESO) Нарықтық ақпарат

$ 159.70K
--
$ 4.22M
37.88M
1,000,000,000.0
Meso Finance нарықтық капитализациясы $ 159.70K, тәуліктік сауда көлемі --. MESO айналымдағы мөлшері 37.88M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 4.22M.

Meso Finance (MESO) Баға тарихы USD

Бүгін, Meso Finance - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Meso Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0016422948 болды.
Соңғы 60 күнде Meso Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0010745290 болды.
Соңғы 90 күнде Meso Finance - USD баға өзгерісі $ -0.00159842756848615 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.0016422948-38.94%
60 күн$ -0.0010745290-25.48%
90 күн$ -0.00159842756848615-27.48%

Meso Finance (MESO) деген не

Meso Finance is a decentralized, non-custodial, pool-based lending platform built on the Aptos designed to provide users with efficient and secure lending services. Meso Finance enables users to supply assets to earn interest and borrow against them to unlock liquidity.

Meso Finance aims to optimize liquidity for interest-bearing assets, particularly within the Aptos ecosystem. Users can deposit assets as collateral, borrow more assets to create leveraged positions, or borrow stable-coins to create self-repaying positions, all while benefiting from Meso Finance’s top-tier security and efficiency standards.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Meso Finance (MESO) Ресурс

Ресми веб-сайт

Meso Finance Баға болжамы (USD)

Meso Finance (MESO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Meso Finance (MESO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Meso Finance.

Қазір Meso Finance баға болжамын тексеріңіз!

MESO - жергілікті валюталарға

Meso Finance (MESO) токеномикасы

Meso Finance (MESO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MESO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Meso Finance (MESO) туралы басқа сұрақтар

Meso Finance (MESO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MESO бағасы — 0.00421647 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MESO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MESO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00421647. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Meso Finance үшін нарықтық капитализация қандай?
MESO үшін нарықтық капитализация: $ 159.70K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MESO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MESO айналымдағы ұсынысы: 37.88M USD.
MESO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MESO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01036063 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MESO бағасы қандай болды?
MESO 0.00382898 USD ATL бағасына жетті.
MESO үшін сауда көлемі қандай?
MESO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MESO өседі ме?
MESO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MESO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:28:01 (UTC+8)

