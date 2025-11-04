Mentat Баға (SPICE)
--
--
0.00%
0.00%
Mentat (SPICE) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде SPICE мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SPICE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.03520001, ал ең төменгісі — $ 0.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SPICE соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Mentat нарықтық капитализациясы $ 7.12K, тәуліктік сауда көлемі --. SPICE айналымдағы мөлшері 999.84M, жалпы мөлшері 999836677.094542. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 7.12K.
Бүгін, Mentat - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Mentat - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Mentat - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Mentat - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|--
|30 күн
|$ 0
|-24.46%
|60 күн
|$ 0
|-10.29%
|90 күн
|$ 0
|--
Mentat is a crypto intelligence engine built to power Web3 agentic frameworks and consumer applications. It empowers users and apps to effortlessly access blockchain data, supporting tasks ranging from basic insights to advanced research and complex multi-step analysis.
Mentat combines agentic planning with comprehensive access to DeFi protocols, market data, and cross-chain services; our platform can autonomously synthesize large volumes of real-time information. It handles everything from granular tasks like parsing transaction histories and evaluating token distributions to more complex behaviors like running liquidity pool analyses. In the future, we will build out support for higher-level on-chain operations such as detecting security vulnerabilities in smart contracts, executing sophisticated DeFi activities, or coordinating and optimizing on-chain governance proposals. The result is a uniquely powerful system that democratizes advanced blockchain reasoning—empowering anyone, from casual investors to engineers, to make data-driven decisions and build the next generation of AI-enabled, decentralized applications without wrestling with technical complexity.
The breakthrough we are introducing hinges on a new class of AI systems often referred to as reasoning models. These models—pioneered by major research labs and now rapidly adopted by the broader AI community—possess the ability to parse text instructions, translate them into executable commands, and intelligently chain multiple tools together to complete complex tasks. They move beyond simple “question and answer” interactions and can orchestrate entire workflows.
This shift represents a generational leap from conventional language models to agentic AI systems capable of long-term planning and contextual tool usage. In essence, they do not just respond with “what” is needed; they also determine “how” to accomplish it by selecting and orchestrating the appropriate tools. Think of them as the brains behind the next wave of automation—capable of analyzing on-chain data, running calculations, generating visualizations, and conducting simulations in an adaptive, goal-oriented manner.
|Уақыт (UTC+8)
|Түр
|Ақпарат
|11-03 17:18:56
|Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.
