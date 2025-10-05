MemeGames AI Баға (MGAMES)
-3.87%
-5.18%
+0.55%
+0.55%
MemeGames AI (MGAMES) нақты уақыттағы баға $0.0006436. Соңғы 24 сағат ішінде MGAMES мен $ 0.0006232 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00068469 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MGAMES үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00726063, ал ең төменгісі — $ 0.00048718.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MGAMES соңғы бір сағатта -3.87% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.18%, ал соңғы 7 күнде +0.55% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
MemeGames AI нарықтық капитализациясы $ 643.64K, тәуліктік сауда көлемі --. MGAMES айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 643.64K.
Бүгін, MemeGames AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде MemeGames AI - USD баға өзгерісі $ -0.0001902589 болды.
Соңғы 60 күнде MemeGames AI - USD баға өзгерісі $ -0.0004972467 болды.
Соңғы 90 күнде MemeGames AI - USD баға өзгерісі $ -0.002410672081197849 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|-5.18%
|30 күн
|$ -0.0001902589
|-29.56%
|60 күн
|$ -0.0004972467
|-77.26%
|90 күн
|$ -0.002410672081197849
|-78.92%
Own the Token.
Play the Game.
Grow the Community
MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.
Why MG Token ($MGAMES) Matters
MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.
MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building
MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base
$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy
MemeGames AI (MGAMES) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MGAMES токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!
