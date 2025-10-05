MemeGames AI ағымдағы бағасы: 0.0006436 USD. Нақты уақыттағы MGAMES-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MGAMES баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!MemeGames AI ағымдағы бағасы: 0.0006436 USD. Нақты уақыттағы MGAMES-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MGAMES баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MGAMES туралы толығырақ

MGAMES Баға туралы ақпарат

MGAMES Ресми веб-сайт

MGAMES Токеномикасы

MGAMES Баға болжамы

MemeGames AI Логотип

MemeGames AI Баға (MGAMES)

Листингтен жойылды

1 MGAMES-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0006436
-5.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
MemeGames AI (MGAMES) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:29:45 (UTC+8)

MemeGames AI (MGAMES) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0006232
24 сағаттық төмен
$ 0.00068469
24 сағаттық жоғары

$ 0.0006232
$ 0.00068469
$ 0.00726063
$ 0.00048718
-3.87%

-5.18%

+0.55%

+0.55%

MemeGames AI (MGAMES) нақты уақыттағы баға $0.0006436. Соңғы 24 сағат ішінде MGAMES мен $ 0.0006232 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00068469 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MGAMES үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00726063, ал ең төменгісі — $ 0.00048718.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MGAMES соңғы бір сағатта -3.87% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.18%, ал соңғы 7 күнде +0.55% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

MemeGames AI (MGAMES) Нарықтық ақпарат

$ 643.64K
--
$ 643.64K
1.00B
1,000,000,000.0
MemeGames AI нарықтық капитализациясы $ 643.64K, тәуліктік сауда көлемі --. MGAMES айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 643.64K.

MemeGames AI (MGAMES) Баға тарихы USD

Бүгін, MemeGames AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде MemeGames AI - USD баға өзгерісі $ -0.0001902589 болды.
Соңғы 60 күнде MemeGames AI - USD баға өзгерісі $ -0.0004972467 болды.
Соңғы 90 күнде MemeGames AI - USD баға өзгерісі $ -0.002410672081197849 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-5.18%
30 күн$ -0.0001902589-29.56%
60 күн$ -0.0004972467-77.26%
90 күн$ -0.002410672081197849-78.92%

MemeGames AI (MGAMES) деген не

Own the Token.

Play the Game.

Grow the Community

MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.

Why MG Token ($MGAMES) Matters

MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.

MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building

MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base

$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

MemeGames AI (MGAMES) Ресурс

Ресми веб-сайт

MemeGames AI Баға болжамы (USD)

MemeGames AI (MGAMES) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін MemeGames AI (MGAMES) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: MemeGames AI.

Қазір MemeGames AI баға болжамын тексеріңіз!

MGAMES - жергілікті валюталарға

MemeGames AI (MGAMES) токеномикасы

MemeGames AI (MGAMES) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MGAMES токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: MemeGames AI (MGAMES) туралы басқа сұрақтар

MemeGames AI (MGAMES) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MGAMES бағасы — 0.0006436 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MGAMES-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MGAMES-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0006436. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
MemeGames AI үшін нарықтық капитализация қандай?
MGAMES үшін нарықтық капитализация: $ 643.64K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MGAMES үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MGAMES айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
MGAMES үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MGAMES барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00726063 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MGAMES бағасы қандай болды?
MGAMES 0.00048718 USD ATL бағасына жетті.
MGAMES үшін сауда көлемі қандай?
MGAMES үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MGAMES өседі ме?
MGAMES биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MGAMES баға болжамын қарап көріңіз.
MemeGames AI (MGAMES) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
10-05 21:29:00Сала жаңартулары
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Сала жаңартулары
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Блокчейндегі деректер
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Сала жаңартулары
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Сала жаңартулары
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Сала жаңартулары
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.