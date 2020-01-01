MemeDAO (MEMD) токеномикасы
MemeDAO (MEMD) туралы ақпарат
MemeDAO, found on memedao.vip, is a unique platform that merges the concept of a DAO with meme coin investing. Each member gets a say in deciding which meme coins the community should invest in through a voting process. After voting, the chosen meme coin is airdropped to all MemeDAO token holders. In the future, MemeDAO aims to enhance its DAO structure, further refine its rewards system, and grow its community. The MemeDAO token, at the heart of this ecosystem, grants voting rights and qualifies holders for airdrops, tying the community together. Adding to its unique structure, MemeDAO has a broad roadmap in place to further enhance its platform and utility token.
MemeDAO (MEMD) токеномикасы мен бағасын талдау
MemeDAO (MEMD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
MemeDAO (MEMD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
MemeDAO (MEMD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MEMD токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MEMD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MEMD токеномикасын түсінген болсаңыз, MEMD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
